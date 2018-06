Mesajul lui Florin Dumitrescu pentru Scărlătescu, după finala „Chefi la cuţite“: „Îmi pare rău că te-am jignit în concurs“

Chef Florin Dumitrescu (31 de ani) a postat un mesaj pe Facebook în care a mulţumit întregii sale echipe din show-ul culinar „Chefi la cuţite“ şi l-a felicitat pe Bogdan Vandici (21 de ani), câştigătorul premiului de 30.000 de euro





În plus, chef Dumitrescu a mărturisit că cel de-al cincilea sezon al show-ului a fost unul dificil pentru el.

„«Chefi la cuţite», sezonul cinci. După cum o spune şi numele a fost un sezon greu, la cuţite, cu de toate. Am râs, am muncit, am plâns, ne-am distrat, ne-am certat, ne-am împăcat, ce să mai zic, a fost cu de toate. Aşa cum trebuie să fie «Chefi la cuţite». Acum mă bucur foarte mult că am reuşit să mai adaug încă o familie în vitrina mea cu concurenţi, care mai de care mai frumoşi, mai spumoşi, mai talentaţi şi mai pasionaţi. Nu pot să fiu ipocrit şi să îi văd doar pe ai mei, au fost foarte buni şi de la celelalte culori, dar pe ai mei îi iubesc mai mult pentru că sunt ai mei. Sunt fericit că Bogdan a câştigat“, şi-a început Dumitrescu mesajul.

Vedeta a comentat, printre altele, şi tensiunile care au existat între el şi chef Cătălin Scărlătescu de-a lungul celui de-al cincilea sezon al show-ului şi i-a cerut scuze pentru faptul că l-a jignit în emisiune.

„Nimic din spiritul echipei albastre, Ştrumfii Jedi, nu ar fi fost posibil dacă bunul meu coleg Cătălin Scărlătescu nu ne dădea numele de ştrumfi. Apropo, Cătălin, îmi cer scuze şi îmi pare rău că te-am jignit în concurs, să ştii că te iubesc şi te respect în continuare! Bogdan, felicitări pentru tot şi să ai o viaţă frumoasă! (...). P.S. Sorin, Cătălin, ne vedem peste câteva săptămâni în sezonul 6, deja îmi este dor de voi!“, şi-a încheiat Dumitrescu mesajul.

Bogdan Vandici este din Oradea, are 21 de ani şi este bucătar de la vârsta de 18 ani. Pentru a impresiona juriul, concurentul a ales să facă o prăjitură Pavlova pentru proba finală, cea care i-a adus şi cele trei cuţite în etapa preselecţiilor. Bogdan a plecat la facultate în Olanda, dar fiindcă nu i-a plăcut, el a decis să se apuce de bucătărie. A venit acasă, şi-a luat o diplomă de bucătar şi apoi a plecat la Paris, acolo unde a primit lecţii importante. N-a stat mult, fiindcă s-a întors acasă atunci când i-a murit mama şi a decis să fie aproape de familie. „Pentru o perioadă am simţit că m-a tras pământul. Dar sunt sigur că ar fi mândră să mă vadă acum“, a povestit Bogdan, care a mărturisit şi care este visul său, acum că a câştigat marele premiu. „De patru ani lucrez în bucătărie, am început la vârsta de 18 ani, iar până la 30 de ani îmi doresc să am restaurantul meu. Ăsta e scopul meu şi sper să reuşesc până atunci“, a mărturisit marele câştigător „Chefi la cuţite“ 2018.

FOTO Antena 1