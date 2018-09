Coca-Cola, mesaj puternic şi original despre referendum. Reacţii: „Coaliţia pentru Familie se va agita ca Pepsi-ul când va vedea asta! Respect“

Referendumul pentru revizuirea Constituţiei pe tema familiei a polarizat societatea românească, zilnic fiind exprimate păreri pro şi contra.





Cea mai populară reacţie a zilei vine însă de pe pagina de Facebook Coca-Cola – o imagine în care şase sticle de răcoritoare sunt aşezate două câte două, sugerând ideea de cuplu. Primele două sunt inscripţionate „Coca“ şi „Cola“, următoarele două având aceleaşi nume, respectiv „Coca“ şi „Coca“ şi „Cola“ şi „Cola“.

Mesajul care însoţeşte imaginea este unul cât se poate de simplu, dar puternic: „Noi nu vedem nicio diferenţă #samefeeling“.

Postarea a devenit virală, mii de români felicitând echipa de PR pentru originalitate. „Jos pălăria, Coca-Cola. Excelent!“, a scris cântăreţul Florin Grozea. „ De ce am să iubesc mereu Coca-Cola. Pentru că este despre libertate. Şi despre curaj. Compania şi-a luat riscul ca habotnicii să treacă pe Pepsi. Ştii ceva? Să treacă, aşa şi merită!“, a reacţionat şi Lucian Mîndruţă.

Un lucru e clar, Coca-Cola a dat şi o lovitură de imagine, mulţi declarând că vor deveni clienţi în semn de respect pentru poziţia asumată: „Sper ca şi alte branduri să vă urmeze exemplul, să fiţi regula, nu excepţia“, „N-am mai băut o Coca-Cola de ani de zile. Acum ma duc să-mi iau câteva sticle“, „Nu am mai băut o Coca-Cola de nu mai ţin minte. Azi sigur o să beau una!“, „Beau o cola pentru voi!“, „Bravo! Sunteţi tari! Deşi nu beau sucuri acidulate, pentru gestul ăsta mă duc să cumpăr un bax, pe care îl voi împărţi cu prietenii“.

Alţii s-au ţinut de glume: „Coaliţia pentru Familie se va agita ca Pepsiul cand va vedea asta! Respect Coca-Cola!“, „V-aţi lins pe bot de 3 milioane de clienţi! #boicot“, „If I may be allowed to mix metaphors: «I’m lovin’ it»“.