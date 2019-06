Cine sunt câştigătorii finalei Exatlon România

Atleta Andreea Arsine (30 de ani) şi luptătorul MMA Ion Surdu (23 de ani) sunt câştigătorii „Exatlon“ şi ai premiilor de 50.000 de euro.

În premieră, la Exatlon au existat două finale, a fetelor şi a băieţilor, iar câştigătorii Andreea Arsine şi Ion Surdu i-au învins pe instructoarea de fitness Cătălina Şeicaru (25 de ani), respectiv pe dansatorul Gabriel Nedelcu (21 de ani).

Câştigătoarea Exatlon Andreea Arsine este una dintre cele mai de succes atlete din România, practică atletismul de la vârsta de 8 ani şi are în spate 11 ani de performanţe. Născută în Botoşani, Andreea Arsine a câştigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioană naţională, internaţională şi balcanică la atletism, a participat şi la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la poba 20 km mars).

„A fost un sentiment foarte plăcut să câştig această competiţie, pentru că am avut un parcurs foarte anevoios. Prima parte a fost foarte OK, după care am avut o parte de oboseală. Au fost discuţii şi în echipă şi ajunsesem la un moment dat să cred că nu mai este locul meu în această competiţie. Duelurile la care am luat parte mi-au dat putere pe de o parte, dar primul duel a fost încărcat cu foarte multă durere…“, a declarat Andreea Arsine, care a făcut parte din echipa Faimoşilor.

Originar din Republica Moldova, dar mutat la Cluj la vârsta de 16 ani, câştigătorul Exatlon Ion Surdu a început aventura în sport cu fotbalul, evoluând în divizia naţională, iar mai apoi în Liga a 3-a.

Pe lângă fotbal, a mai practicat crossfit, volei, baschet şi handbal, dar pasiunea lui în prezent este cuşca de MMA. Deşi s-a apucat abia la 20 de ani de acest sport, iar începutul a fost unul mai dificil, este campion naţional şi european la MMA, campion naţional de Kempo şi a reuşit să obţină şi centura de la Supreme Night Fight, competiţie ce se organizează la Cluj.

„În primul rând, vreau să vă mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut sau care nu m-au susţinut, dar s-au uitat la mine, pentru că fără voi nici noi nu am fi fost acolo. Ce pot să zic este că am încă mari emoţii, dar o să încerc să vorbesc mult mai mult cu voi prin toate reţelele de socializare. A fost o experienţă foarte frumoasă, unică şi cu siguranţă ce vedeţi de acasă pare mai simplu, dar acolo toate lucrurile sunt mult mai complicate, mult mai dure, mai reci. Chiar dacă am fost într-o echipă, a fost şi o competiţie individuală şi, după cum s-a văzut, cine rezistă psihic, acela are avantajul. Eu am avut acest avantaj pentru că practic un sport individual şi pentru acest lucru vreau să le mulţumesc antrenorilor mei. Sper că v-a plăcut ce am făcut acolo şi sper că am fost spectaculos. Am încercat să fiu eu şi sper că veţi aprecia acest lucru“, a declarat Ion Surdu, care a făcut parte tot din echipa Faimoşilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: