Au fost stabiliţi finaliştii X Factor! Cine sunt şi cum i-au impresionat pe juraţi VIDEO

Florin Ristei merge mai departe cu trupa Super 4, italienii talentaţi care au făcut furori cu interpretarea melodiei "Show Must Go On" a celebrei formaţii britanice Queen. Adolescentele din Tiny Tigers au părăsit competiţia. “Dacă în Semifinală s-ar fi votat tot de acasă, eu cred că ambele grupuri ajungeau în finală. Asta e clar. Am de ales între nişte fete care s-au cunoscut acum 2-3 săptămâni şi care au repetat de câteva ori împreună şi care astă seară m-au spart. Aţi cântat senzaţional, peste aşteptările mele, peste ultima repetiţie. (…) Celălat grup pe care l-aş putea alege astă seară este format din oameni cu care rezonez foarte tare pentru că mie imi place să cred că aş putea fi un al 5-lea membru acolo, la nivelul lor. Sunt oameni care au muncit pentru locul ăsta pe care îl au, sunt un grup de profesionişti”, acestea au fost cuvintele lui Florin Ristei înainte de a alege ca cei de la Super 4 să continue concursul.