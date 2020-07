Agenţia românească five elements digital, nominalizată la European Search Awards 2020, categoria Best Small SEO Agency

Pe piaţa din România, five elements digital estimează că aproximativ 50% dintre utilizatorii de internet navighează pe site-uri optimizate de agenţie. Portofoliul companiei este unul aparte, cu un mix de clienţi mijlocii spre mari, dar şi de nivel enterprise. Agenţia are peste 10 ani de experienţă pe piaţa locală şi din 2018 şi-a extins operaţiunile şi în afara ţării.

„Nominalizarea pentru Best Small SEO Agency şi prezenţa la European Search Awards înseamnă mult pentru noi. Anul acesta evenimentul se va desfăşura la Bucureşti şi este, totodată, primul an în care participăm. E astfel o validare externă deosebită la debut pentru munca depusă în aceşti ani. Odată cu prezenţa pe lista scurtă am demonstrat că performanţa poate fi atinsă şi, mai mult decât atât, suntem un factor de luat în calcul pe piaţa SEO din România şi nu numai”, a afirmat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

În prezent, five elements digital, are trei linii de servicii pentru clienţi: SEO, PPC şi Programmatic Advertising. Portofoliul agenţiei cuprinde 20 de clienţi activi, iar pentru 2020 vizează o creştere a echipei cu 50% şi estimează adăugarea unui număr de cinci până la şapte clienţi noi.

„Până în prezent am activat cu succes pe piaţa din Statele Unite ale Americii şi România, şi chiar dacă cea din urmă pare că suferă un uşor decalaj faţă de pieţele internaţionale, pot spune că, în realitate, este o piaţă extrem de agilă şi deschisă la inovare. În măsura în care, din punct de vedere financiar nu este totul stabil şi aşezat, ne permitem mai mult să riscăm, să încercăm şi chiar să inovăm până când găsim soluţiile optime. Cu siguranţă, lecţiile pe care le-am învăţat în România ne vor ajuta enorm în extinderea către alte pieţe”, a declarat Steffen Heringhaus, fondator five elements digital.

Despre five elements digital

five elements digital este agenţie de SEO şi performance marketing, care se adresează în special companiilor medii şi mari, corporaţiilor, dar si startup-urilor sau tuturor companiilor care au target ambiţios de creştere. Agenţia lucrează cu branduri de top din întreaga lume, este prezentă în România, Statele Unite ale Americii şi vizează deschiderea unui birou în Germania. În prezent, oferă servicii pentru 20 de clienţi. Detalii complete sunt disponibile pe site-ul agenţiei.