Povestea sfâșietoare a românului care lucra în Anglia și a fost ucis de un britanic. Pedeapsa primită de asasin

Un britanic judecat pentru uciderea șoferului livrator român Claudiu-Carol Kondor în Leeds pe 20 august 2024 a fost condamnat vineri, 14 martie 2025, la închisoare pe viață, cu un termen minim de detenție 30 de ani.

Claudiu-Carol Londor venise în Anglia în urmă cu câțiva ani pentru a își face o viață mai bună. Și tot în Anglia s-a îndrăgosit de Mariana Gheorghe, cu care era logodit și alături de care dorea să trăiască până la adânci bătrâneți. Claudiu era foarte iubit în comunitate și apreciat pentru profesionalismul său și pentru faptul că era un om prietenos, deschis și săritor. Numai că viața sa a fost curmată brutal pe 20 august 2024.

Mark Ross, un britanic în vârstă de 32 de ani, i-a furat furgoneta în timp ce Claudiu făcea o livrare.

În fatidica zi, Claudiu, în vârstă de 42 de ani, din Sheffield, livrase un colet la o adresă din Alliance Street, Armley, cu puțin timp înainte de ora 19:00, când Mark Ross a sărit pe scaunul șoferului din dubița sa Ford Transit Cargo argintie. Claudiu și-a dat seama ce se întâmplă și a încercat să intervină, ținându-se de portiera pasagerului în timp ce Ross gonea pe Whingate Road. Claudiu s-a agățat de portiera deschisă, în timp ce britanicul a mărit brusc viteza și în cele din urmă l-a izbit pe român cu violență de o mașină parcată. Claudiu a murit pe loc după ce a suferit răni teribile la cap și la piept.

Martorii șocați l-au văzut strigând după ajutor, însă nu au putut interveni la timp.

Mark Ross, criminalul britanic, a fost găsit vinovat cu verdict majoritar de către Tribunalul Leeds, fiind condamnat definitiv la închisoare pe viață, cu un termen minim de detenție de 30 de ani.

Inspectorul șef James Entwistle, cel care a coordonat investigația a declarat: „Claudiu era un om decent și muncitor și este clar că era hotărât să nu-l lase pe Ross să-i ia mijlocul de subzistență. Pe o distanță de 800 de metri, s-a agățat cu curaj de ușa deschisă, în timp ce Ross a virat camioneta cu viteză, înainte de a îl izbi în mod deliberat, provocându-i răni fatale. Claudiu a venit în Marea Britanie din România pentru a-și face o viață mai bună. Colegii de muncă l-au descris ca fiind nu doar un membru dedicat și apreciat al echipei lor, ci și un prieten și un confident. Era, de asemenea, o față familiară și prietenoasă pentru numeroasele persoane la care livra. Partenera sa, care venise și ea în Regatul Unit pentru muncă, s-a întors de atunci în România, nevăzând acum niciun viitor aici. Ea și familia lui Claudiu au fost complet devastate de moartea sa”.

Moartea lui Claudiu a făcut obiectul unei ample anchete pentru crimă realizate de către detectivii de la Poliția West Yorkshire. Pe parcursul anchetei, detectivii au analizat și au vizionat aproximativ 110 ore de înregistrări ale camerelor de supraveghere, au strâns 368 de probe și au luat 113 declarații.

„Am pierdut persoana cu care îmi planificasem întregul viitor”

Într-o declarație tulburătoare dată în fața instanței, logodnica lui Claudiu, Mariana Gheorghe, a spus: „Nu știu cum voi trăi fără el. Totul mi se pare atât de dificil. Sunt încă șocată și confuză de tot ce s-a întâmplat și mi-e foarte dor de el. Am pierdut persoana cu care mi-am planificat întregul viitor. Odată cu pierderea lui Claudiu, s-a pierdut și dorința de a munci, pentru că își iubea meseria de curier, a murit și visul de a se căsători, de a-și cumpăra o casă în Anglia, de a se pensiona și de a trăi o viață liniștită. Nu am vrut să ne întoarcem în România, toate planurile noastre erau bazate pe viața în Anglia. Mă văd obligată să părăsesc Anglia, țara care m-a adoptat acum cinci ani, țara în care am găsit dragostea, țara care mi-a oferit o viață bună, o viață mai bună, fără grija zilei de mâine. Atât eu, cât și Claudiu suntem genul de oameni cărora le place să muncească și care și-au construit viața și visele din muncă cinstită și pe cont propriu. Anglia, țara care mi-a oferit dragoste, liniște sufletească, multe bucurii, multe momente la care cândva doar visam, care mi-a oferit confort psihic și financiar, îmi oferă acum nesiguranță, frică și singurătate. Da, singurătatea este motivul pentru care sunt forțat să părăsesc Anglia”.

Și tot Mariana Gheorghe le-a mai declarat judecătorilor britanici: „Acum mă văd obligată să mă întorc în România, cu inima frântă, singură fără Claudiu, cu mâinile goale, fără un plan de viitor, fără vise, fără dorințe. Pentru Claudiu: viața a fost frumoasă de când te-am cunoscut, ai lăsat o urmă atât de mare în inima mea încât te simt lângă mine oriunde aș merge. Mi-e dor de tine, mi-e dor de noi. Mi-aș dori să pot da timpul înapoi, să pot simți din nou fericirea, dragostea, siguranța, speranța și visele alături de Claudiu”.