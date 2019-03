Adrian Năstase, jigniri grosolane la adresa lui Radu Banciu: „Bă gunoiule, chiar nu ştii nimic din ce-am făcut pentru ţara asta?“ VIDEO

Totul a pornit după ce, în emisiunea „Lumea lui Banciu“, realizatorul a criticat Guvernul, precizând că este format din „dobitoci şi idioţi“ care nu fac nimic altceva decât să gafeze, totul în contextul declaraţiilor controversate făcute de premierul Viorica Dăncilă privind mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

De asemenea, Banciu a afirmat că PSD este „singurul partid absolut neromânesc, un partid de oportunişti şi hoţi“, care nu are un guvern legitim şi nu reprezintă pe nimeni.

În ceea ce-l priveşte pe Adrian Năstase, realizatorul B1 TV a ales să-l ironizeze, dar şi să-l acuze că a furat şi că a contribuit la regresul României.

„Am aflat de la fostul premierAdrian Năstase că preşedintele Klaus Iohannis este în campanie electorală, ceea ce nu se cuvine. Sigur, Bombonel, vino şi suspendă-l pe Klaus Iohannis că se implică prea mult în campania electorală. Dar Adrian Năstase avea nevoie să mai intre încă o dată în ridicol până la gât, el care subjuga ţara asta. Pe vremea lui televiziunile rulau pentru el, presa scrisă nu-l contrazicea niciodată, Justiţie n-aveam. Cum îşi permite un asemenea om, care a întors România din drum şi ar fi subjugat-o la cât de puţină viziune politică are acest impostor de talie mondială, care ar fi făcut din ţara asta praf şi pulbere. România era într-o gaură şi încerca să-şi ţină măcar capul la suprafaţă, aşa eram în epoca lui Năstase, care ne dădea cu cizma în cap ca să fure el. Până la urmă a intrat la puşcărie. După aia ne-a mai păcălit o dată cu încercarea aia de a se bărbieri peste fular, cu zgârietura aia de impostor pe care şi-a fabricat-o“, a spus Banciu la B1 TV.

Replica lui Adrian Năstase nu a întârziar să apară. Cu titlul „Gripa porcină l-a afectat grav pe Radu Cap-de-Porc“ , fostul premier al României a reluat un text critic la adresa realizatorului pe care îl jigneşte fără menajamente, numindu-l „jigodie“, „gunoi“, „idiot“, „redus mintal“, „lichea“.

„Am făcut mici modificări în reţetă şi sper că administrarea acestui medicament nu va afecta o eventuală decizie a PSD – în opinia lui Banciu, un partid de «nenorociţi, cretini, idioţi, nemernici, hoţi, incompetenţi, etc» – de a oferi o sumă considerabilă pentru publicitate electorală postului B1 TV“, a scris Năstase la finalul variantei modificate a textului care a mai fost publicat în urmă cu doi ani.

Redăm textul lui Năstase:

„A trecut ceva timp de când i-am administrat, ultima dată, medicamentul lui Cap-de-Porc. După cum stiţi, periodic, sunt nevoit să-i administrez acest tratament. În ultima perioadă, se pare că epidemia de gripă porcină l-a afectat grav, determinându-i crize de demenţă în fiecare seară. El manifestă şi unele accese schizoide, începe – fără rost – să vorbească în limbi străine, se blochează în consoanele finale ale cuvintelor, ţipă la telespectatori. Foloseşte, fără motiv, pluralul majestăţii. În plus, reacţionează rău la unele persoane. Spre exemplu, articolele de pe blogul meu sau ştirile în legătură cu mine îi creează o deosebită stare de irascibilitate. Poate că este vorba şi de un început de Alzheimer. De multe ori, nu-şi mai aduce aminte nici măcar numele meu. Îl rog, de aceea, pe Sorin Oancea ca, în fiecare seară, în postul Paştelui, înainte de intrarea pe post, să-i citească următorul text (pamflet), ce conţine reţeta medicamentului:

Bă, jigodie, de şapte ani deja, mă insulţi şi îmi jigneşti familia – soţia, copiii – pentru că ai frustrări cu Ceauşescu. Probabil că ai pitici pe creier. Încearcă, bă, şi cu medicamente. Ce ai făcut tu, bă, în viaţă ca să mă judeci pe mine şi pe alţii. Ai numărat biciclete la un ziar? Şi acum te ţine Oancea pe post de maimuţă la televizor în fiecare seară? Strângi, ziua, mizeria din tabloide şi o verşi apoi pe sticlă, bă gunoiule? Asta numeşti tu jurnalism? Bă, între tine şi Tăpălagă, îl aleg întotdeauna pe Tăpălagă. El, cel puţin, o iubeşte sincer pe Macovei. Tu, gunoiule, îi urăşti pe toţi.

Îmi spui tu mie că am vrut, ca premier, să închid B1 TV? Bă, idiotule, când a fost înfiinţat B1 TV? În 2001. Cine era premier atunci, bă, gunoiule? Întreabă-l, bă, pe Păunescu şi o să-ţi explice. Că, pe urmă, aţi trecut la mâncat «frunză» în Grădina Carpaţilor, asta e o altă chestie. Aşa se întâmplă cu viermii de mătase…

De şapte ani mă jignesti în fiecare seară, bă, jigodie. Mă acuzi că am furat. Ce-am furat, bă? I-am furat bideul lu’ maică-ta? I-am furat afişele electorale lu’ taică-tu? Să fie sănătoşi, că nu am nimic cu ei deşi puteau să nu te scoată din incubator. Sigur, nu aveau de unde să ştie unde o să ajungi. Bă, gunoiule, am creat peste 20 de muzee, am donat sute de hărţi vechi statului şi am creat cel mai mare muzeu de genul ăsta din Europa. Ai fost să-l vezi, bă, jigodie? Nu trebuie să-ţi cumperi bilet pentru Burkina Faso ca să ajungi acolo. Chiar nu ştii nimic din ce-am făcut pentru ţara asta, bă, gunoiule? Dacă poţi să mergi să faci turism în toată lumea, asta mi se datorează şi mie, redus mintal ce eşti. Intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în NATO mi se datorează şi mie. Sigur că am şi greşit. Am avut lângă mine tot felul de lichele, ca tine, care nu şi-au văzut decât interesul lor.

Am tăcut timp de şapte ani şi am aşteptat să-ţi vină mintea la cap (de p…). Tu însă ai ajuns să spui că vrei să joci pe mormântul meu, să iei în batjocură gestul meu de revoltă de acum şapte ani, să faci diverse insinuări sexuale? Cu ce drept, bă, gunoiule? Pentru că CNA-ul este plecat cu pluta prin lume şi membrii săi nu mai au timp să se uite la televizor? De asta a ajuns ţara asta în situaţia în care este. Din vina unor nemernici ca tine. Care se hrănesc, precum hienele, din stârvuri.

De fapt, mi-e milă de tine. Trăieşti într-o hazna şi te hrăneşti de acolo. Ai fi vrut să beau o cafea cu tine. Cum aş putea să fac lucrul ăsta, bă, gunoiule, când tu nu m-ai atacat doar pe mine, ci i-ai jignit şi pe copiii mei sau pe soţia mea. Chiar nu ai înţeles de ce a fost condamnat medicul Brădişteanu, bă, nemernicule?

În lumea în care trăim, pentru Păunescu sau Oancea contează banii. Pentru tine contează doar voluptatea de a împrăştia dejecţii verbale la televizor. Rămâne cum am vorbit: eşti un gunoi“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: