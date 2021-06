A murit jurnalistul Florin Condurăţeanu

Florin Condurăţeanu avea 71 de ani şi şi-a publicat ultimul articol luni dimineaţă, intitulat „De un secol, Rapid driblează plictiseala". El a murit acasă, chiar de Ziua Ziaristului Român.

”Îmi este foarte greu să vă anunţ ceea ce urmează. Colegul şi prietenul nostru, unul dintre cei mai minunaţi oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurăţeanu, a încetat din viaţă. De-a lungul timpului, prin natura lucrurilor, prin natura meseriei mele, am cunoscut foarte mulţi oameni. Am lucrat cu foarte mulţi oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurăţeanu. În urmă cu puţin timp am aflat că scumpul nostru coleg şi prieten a intrat în şoc cardio-respirator şi cu toţii am sperat ca Florin Condurăţeanu, aşa cum a învins întotdeauna în profesie, în viaţă, să învingă şi în această seară, dar bătălia aceasta iată nu a câştigat-o. Ceea ce a câştigat a fost însă bătălia cu întreaga viaţă.





Ne aflăm la finalul unui drum al unui om de un talent, de o generozitate, de o bunătate cum nu ştiu câţi alţi oameni l-ar putea concura vreodată. Florin Condurăţeanu este cunoscut de marele public pentru modul în care şi-a exercitat profesia. Şi-a exercitat-o impecabil. A fost alături de cei mai iubiţi români şi a reuşit să le spună poveştile.





A reuşit să meargă în domeniul sanitar, de exemplu, cu un talent şi cu o vocaţie rar întâlnită. Florin Condurăţeanu, mai mult decât orice, şi-a iubit ţara, a iubit pe cei care locuiesc în această ţară. A luptat mereu pentru marile valori, atunci când acestea erau nedreptăţite””, a spus Mihai Gâdea în emisiunea Sinteza Zilei.