„We Are One”, cel mai mare concert caritabil live din România, pe Arena Naţională

Organizatorii anunţă peste 8 ore de show live susţinut de cei mai iubiţi artişti români şi internaţionali.

„Prin We Are One ne dorim să transformăm acest eveniment într-un ajutor real pentru cei care au atât de mare nevoie de sprijin în aceste momente dificile. În timpul celor 8 ore ale concertului caritabil live, vom fi alături de ucraineni, uniţi prin muzică şi speranţa pentru pace”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV, a spus: „Suntem bucuroşi să ne unim eforturile cu ALDA în desfăşurarea unui concert caritabil, deoarece credem că în aceste momente de teroare şi stres, putem crea o mişcare care cu siguranţă îi va ajuta pe cei care au nevoie".

„În calitate de co-organizator, împreună cu Saga Festival şi Pro TV, suntem alături de partenerii noştri de la Crucea Roşie Română, care vor direcţiona fondurile rezultate către greu încercatul popor ucrainean. Artişti de top din România şi din străinătate vor demonstra pe Arena Naţională că muzica e cel mai bun prilej de unire, de emoţie colectivă şi de generozitate. Vor arăta încă o dată că muzica înseamnă pace, nu război”, a declarat Florin Ciobîcă, director general AG Radio Holding.

„Primăria Municipiului Bucureşti s-a parteneriat cu Crucea Roşie Română, Festivalul SAGA, Pro TV şi KISS FM şi a decis să ofere gratuit Arena Naţională din Bucureşti pentru a fi locul de desfăşurare a concertului caritabil în beneficiul ucrainenilor”, a declarat Nicuşor Dan, primarul municipiului Bucureşti.

Toţi artiştii vor fi anunţaţi în curând. Bilete se pot cumpăra de pe sagafestival.com/weareone.

Banii obţinuţi în urma evenimentului vor fi donaţi către Crucea Roşie Română. De asemenea, pentru a putea susţine cât mai mult poporul ucrainean, pot fi făcute donaţii către Crucea Roşie Română, pe https://crucearosie.ro/, în conturile organizaţiei sau prin SMS, la 8825, cu textul „ONE”.