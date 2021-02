The Weeknd, show electrizant cu distanţare fizică la Super Bowl VIDEO

Show-ul din pauza Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American, este cea mai importantă scenă pentru un artist, evenimentul fiind, de regulă, urmărit de zeci de milioane de oameni.

The Weeknd a cântat 14 minute, duminică noapte, iar show-ul lui plin de energie a avut loc cu respectarea normelor impuse în contextul sanitar, scrie news.ro

Stadionul „Raymond James” din Tampa (Florida) a fost ocupat de public în proporţie de 10%, însă asta nu a afectat în vreun fel spectacolul.

Artistul şi-a făcut apariţia pe o scenă cu mai multe niveluri, montată pentru prima dată în tribune, şi nu pe gazon, acompaniat fiind de peste 100 de dansatori dispuşi iniţial în loje, distanţaţi. În spatele lor au strălucit mai multe cuvinte: „Feel”, „Good”, „Nothing”, „Alone”, „Hours”.

Cu elemente din videoclipurile pieselor extrase de pe cel mai recent album, „After Hours”, când personajul interpretat de el are parte de experienţe traumantizante într-un Las Vegas decadent, dar şi din turneul „Kiss Land” din 2013, The Weeknd a trecut în revistă cele mai cunoscute piese ale lui din ultimul deceniu.

Roşu şi negru au fost culorile predominante. Dansatorii au avut feţele bandajate, aşa cum a apărut şi artistul în noiembrie, la gala American Music Awards, stârnind o adevărată dezbatere online, iar spre finalul recitalului au invadat terenul de joc, unde The Weeknd şi-a încheiat setul.

„Blinding Lights”, principalul single de pe „After Hours”, a încheiat seria de melodii. Din setlist au făcut parte „Starboy”, „I Can’t Feel My Face”, „I Feel It Coming” şi „Save Your Tears”. O surpriză a reprezentat-o incursiunea în muzica grupului postpunk Siouxsie & the Banshees. The Weeknd a folosit un sample din „Happy House” pentru piesa lui „High for This” de pe mixtape-ul lui de debut. La Super Bowl, el a folosit aceeaşi bucată sub forma unui interludiu care a condus spre final.

Reprezentaţia lui a fost comparată pe reţelele de socializare cu show-uri considerate emblematice pentru Super Bowl ale unora ca Prince, Michael Jackson, Beyonce, Bruce Springsteen, Lady Gaga şi Diana Ross.

Duminică seară, echipa Tampa Bay Buccaneers a învins campioana Kansas City Chiefs, cu scorul 31 - 9. Este aşteptat ca finala să fi fost urmărită de mai mulţi telespectatori decât au fost înregistraţi anul trecut, peste 102 milioane. În 2020, show-ul de la pauză a fost susţinut de Shakira şi Jennifer Lopez.