Soliştii de folclor îl plâng pe Petrică Mâţu Stoian. Reacţia sfâşietoare a Niculinei Stoican: "Doare atât de tare"

Elena Merişoreanu: “Sunt şocată! Nu mi-a spus că e bolnav”

Elena Merişoreanu i-a trimis un mesaj de susţinere colegului său de scenă cu doar o oră ca acesta să piardă lupta cu viaţa.

“Sunt şocată, nu mai am glas. Am vorbit cu el acum opt zile. Azi el mi-a trimis un mesaj de ziua mea. L-am sunat şi cine mi-a răspuns mi-a spus că nu este într-o stare prea bună. Nu pot să cred că vorbesc despre el la trecut. Un coleg extraordinar. Niciodată nu am auzit că e bolnav. Nu mi-a spus că e bolnav. El şi-a pierdut impresara de la Craiova. A murit. Spunea că, de când a murit femeia asta, nu mai e om. L-a şocat moartea ei, că era prea tânără. Nu pot să cred că el nu mai e printre noi. Niciodată omul ăsta nu s-a plâns că-l doare ceva. Acum nici o oră i-am trimis un mesaj: fii tare Petrică, să nu ne părăseşti! Luptă cu viaţa!”, a spus Elena Merişoreanu cu lacrimi în ochi, la Antena 3.