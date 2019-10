Primul videoclip din anii '80 care a depăşit un miliard de vizualizări pe Youtube

Videoclipul piesei „Sweet Child O’ Mine“ a trupei Guns N’ Roses a devenit primul din anii 1980 care a depăşit 1 miliard de vizualizări pe platforma YouTube, potrivit Variety, citat de news.ro.

Videoclipul a fost lansat în 1987, odată cu albumul pe care este inclusă piesa, „Appetite for Destruction“, cel mai bine vândut album de debut în Statele Unite. La nivel global, el a fost vândut în peste 30 de milioane de copii.

Pe YouTube, clipul a fost încărcat pe 24 decembrie 2009.

Guns N’ Roses se află, în prezent, pe primul loc în listele cu cele mai vizionate videoclipuri ale anilor 1980 şi 1990 - „Sweet Child O’ Mine“ şi „November Rain“ (1,2 miliarde).

Acesta din urma a fost, de asemenea, primul din anii 1990 care a depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări.

Trupa, inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2012, îşi continuă acum turneul „Not In This Lifetime“, iniţiat în urmă cu doi ani, clasat pe patru în lista celor mai profitabile turnee din istoria muzicii.

Cele mai vizionate videoclipuri din anii 1980:

Guns N’ Roses – „Sweet Child O’ Mine“ (Official Music Video) – 1 miliard

a-ha – „Take On Me“ (Official Music Video) – 943 de milioane

Cyndi Lauper – „Girls Just Want To Have Fun“ (Official Video) – 786 de milioane

The Police – „Every Breath You Take“ (Official Music Video) – 699 de milioane

Michael Jackson – „Billie Jean“ (Official Music Video) – 694 de milioane

Cele mai vizionate videoclipuri din anii 1990:

Guns N’ Roses – „November Rain“ – 1,2 miliarde

Nirvana – „Smells Like Teen Spirit“ (Official Music Video) – 968 de milioane

The Cranberries – „Zombie“ (Official Music Video) – 962 de milioane

Whitney Houston – „I Will Always Love You“ (Official Music Video) – 859 de milioane

4 Non Blondes – „What’s Up“ (Official Video) – 765 de milioane