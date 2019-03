Partizan rămâne fără Artan: trupa a anunţat despărţirea de artist

Trupa Partizan a anunţat că pe 20 martie se va despărţi oficial de Artan, fără a dezvălui însă motivele separării. De asemenea, a fost comunicat că în curând va fi dezvăluită noua componenţă.

„Miercuri, 20 martie, drumurile noastre se despart. Îi mulţumim lui Artan pentru momentele muzicale frumoase ce le-am trăit împreună şi îi urăm mult succes în continuare!“, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a trupei Partizan.

Pe 20 martie, Partizan are programat un concert acustic în Librăria Cărtureşti din Centrul Vechi al Capitalei. De asemenea, pe 22 martie va cânta la Cluj într-o formulă nouă, care încă nu a fost dezvăluită oficial.

Până la momentul publicării acestei ştiri, Artan nu a putut fi contactat.

Vestea vine la scurt timp după ce trupa a lansat un vinil în ediţie limitată, intitulat „Timpuri Noi“, cu trei piese din anii '80 şi trei remix-uri ale piesei „Pompierii“.

Într-un interviu recent acordat pentru Vice, Artan a declarat că viitorul trupei e relativ: „Suntem nişte artişti foarte munciţi. Roşi pe dinăuntru. Suntem atât de frământaţi, încât nu se poate şti absolut niciodată ce poate face o formaţie cum e Partizan. Mai ales că nu e o formaţie în sistem, nu suntem o formaţie cu care să faci divertisment. Am fost repede înlocuiţi de muzica specifică sistemului. Totul e relativ în ceea ce priveşte trupa Partizan“.

Partizan a fost fondată în Bucureşti în 2001 de Adrian Pleşca, Cătălin „Tobi“ Neagu, Florin Barbu şi Răzvan Moldovan de la Timpuri Noi. Trupa a dat cinci concerte în acestă formulă, însă până la înregistrarea şi lansarea primului album, în 2002, Cătălin Neagu şi Florin Barbu părăsiseră deja formaţia.

Partizan a înregistrat două albume, un disc single şi trei videoclipuri în formula Adrian Pleşca, Răzvan Moldovan, Valentin Neamţu (ex-Iris), Cristian Sandu (ex-Krypton), Vasile Malic şi Dan Muşetescu. Unul din videoclipurile formaţiei, „Duşmănia“, nu a fost niciodată televizat. „Fata mea“ a fost unul din hiturile anului 2002 în România. Piesa a câştigat Premiul Muzical MTV România la categoriile Cea mai buna regie şi Cel mai bun videoclip al unei trupe, formaţia fiind nominalizată la nouă categorii în cadrul galei. În acelaşi an, formaţia a fost nominalizată la MTV Europe Music Award for Best Romanian Act. Formaţia a mai fost nominalizată în 2003 şi 2004 la categoria Best Live, din cadrul aceloraşi premii.

Partizan s-a destrămat în 2004, când Artan a decis să reformeze vechea sa formaţie, Timpuri Noi. În 2011, după şapte ani, Artan a părăsit Timpuri Noi şi a reînfiinţat formaţia Partizan.

