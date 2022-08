Paolo Nutini va cânta pentru prima dată în România, pe scena festivalului Fall in Love

Aşadar, dacă încă nu te-ai hotărât ce să faci la începutul lunii septembrie, iată 5 motive pentru care să-l vezi pe Paolo Nutini la festivalul Fall în Love:

1. Vine pentru prima dată în România

Fanii români au aşteptat ani de zile să-l vadă live şi, în sfârşit, au ocazia să-l asculte în premieră pe interpretul cunoscutelor piese “Candy”, “Iron Sky” sau “Scream”.

2. Albumul anterior a fost lansat în urmă cu 8 ani, aşa că a meritat aşteptarea

Când vine vorba de înregistrări, Paolo Nutini nu grăbeşte procesul, ci îşi doreşte ca muzica lui să iasă impecabil. Cele două albume anterioare ale sale “Sunny Side Up” şi “Caustic Love” stau dovadă că mecanismul lui funcţionează, dat fiind faptul că ambele au fost în topuri la momentul lansării.

3. “Last night in the Bittersweet” a ocupat locul 1 în topul UK

Cel mai recent album al artistului “Last night in the Bittersweet” a fost pe locul 1 în topul UK. În plus, a fost cel mai bine vândut album în format fizic în Official Vinyl Albums Chart. Fanii vor avea şansa să asculte noile piese la festival.

4. Este un artist complet

Fiecare piesă a sa spune o poveste, iar versurile lui sunt pline de vulnerabilitate. Artistul reuşeşte să acopere diverse genuri muzicale şi abordează teme precum dragostea sau pierderea, cu care fanii săi rezonează.

5. Festivalul Fall în Love oferă setting-ul perfect pentru concertul Paolo Nutini

Aflat pe domeniul Palatului Mogoşoaia, locul este unul perfect pentru a te face să te îndrăgosteşti de viaţă, natură şi de piesele sensibile are lui Paolo Nutini.

Timp de 3 zile, pe 3 scene vor urca peste 30 de artişti români şi internaţionali printre care se numără: Jessie Ware, Mura Masa, Subcarpaţi, Suede, Years and Years, Arrested Development, Coma, DJ Hefe, CTC, Emil, Jurjak, Jiji Lazăr, Lemaitre, Macanache, Moonlight Breakfast, Roa, Vama, Viţa de vie, CAP, Cezar, Charlie, Dan Andrei, Kozo, Miss I, Praslesh, Priku, Rhadoo, Sit, Sublee, Vizan.

Abonamente Fall in Love

Abonamentele sunt disponibile la preţul de 235 lei + taxe / buc şi abonament + camping la preţul de 324 lei + taxe / buc. Acestea pot fi achiziţionate pe www.bilete.ro şi din reţeaua naţională Bilete.ro.