Muzicianul Carlos Santana şi-a anulat mai multe concerte în urma unei operaţii la inimă

„O să iau o mică pauză pentru a mă asigura că mă realimentez şi odihnesc şi că îmi recuperez sănătatea, ca atunci când voi cânta pentru voi să o fac aşa cum sunt obişnuit şi să dau 150%”, a mai spus el.

Santana has canceled all December 2021 at the House of Blues Las Vegas as he recovers from an unscheduled heart procedure. We look forward to returning to perform at the House Of Blues in January 2022. pic.twitter.com/8cHcVDjFhv