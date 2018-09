Manelistul care a cântat versuri jignitoare la adresa Diasporei le cere scuze românilor: „Eu nu sunt aşa, dar câteodată îşi mai bagă Satana coada“

Senatorul PSD şi liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, a fost surprins la o petrecere în timp ce i se dedicau versuri jignitoare la adresa diasporei. Într-un video făcut public de unul dintre invitaţi, „naşul Bădălău“ era invitat de lăutarul Adrian Caval să cânte împreună „să vină diaspora, că noi ne pi**m pe ea“.

După scandalul iscat, manelistul Adrian Caval a fost nevoit să-şi închidă contul de Facebook, în urma valului de critici şi mesaje negative primite. Manelistul a revenit pe pagina sa de socializare pentru a le cere scuze românilor din străinătate.

Astfel, potrivit Libertatea , manelistul a explicat de ce i-a făcut acea dedicaţie senatorului PSD, în ciuda faptului că el „nu face politică“. Astfel, motivează manelistul, „nu a fost nimic intenţionat“, dar că uneori îl inspiră „subiectele de moment“.

Adrian Caval a menţionat şi că în cei 30 de ani de meserie „nu a deranjat pe nimeni cu vorbele şi cântecele sale“ şi le-a cerut scuze tuturor românilor din străinătate pe care i-a jignit şi supărat.

Redăm integral mesajul lui Adrian Caval:

„Omul e supus greşelii! Nu sunt un oarecare. Am un nume în lumea muzicii de petrecere. De cele mai multe ori compunem pe moment. Aşa cum am făcut şi la această petrecere privată. Nimic intenţionat. Inspiraţie de moment! Deşi nu fac politică, mă inspiră subiectele de moment. Nu aşa gândesc şi simt când e vorba de semenii mei. Fac această meserie de 30 de ani şi nu am deranjat pe nimeni cu vorbele şi cântecele mele. De data aceasta, din prea mult exces de zel am comis-o. Eu nu sunt aşa, dar cateodată îşi mai bagă şi satana coada. Sunt un om cu frica lui Dumnezeu, am o familie frumoasă şi cu aceste vorbe i-am supărat şi pe ei. Sunt mulţi oameni pe care i-am supărat, dar fără voie şi neintenţionat. Ştiu că scuzele nu îşi mai au rostul după asemenea gafă, dar am fost pus la zid şi judecat ca ultimul criminal. Regret! Vorbele pe care le-am spus nu au fost gândite… cuvintele sunt de prisos. Dumnezeu îmi este martor că nu gândesc aşa!

Ştiu că românii din străinătate sunt oameni chinuiţi, oameni care şi-au lăsat familiile în stradă şi trudesc pentru a oferi copiilor şi familiilor un trai mai bun, un trai pe care nu îl pot oferi muncind în România. Asta făceam şi eu în acea seară, câştigam un ban pentru familia mea. În mod special cer scuze românilor din Diaspora. Ştiu că mă veţi înţelege! Mă plec în faţa voastră, oameni minunaţi! Doamne ajută!“.