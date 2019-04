LP revine în România şi face destăinuiri: „În mod ironic, am compus albumul din perspectiva fostei iubite de a fi înşelată, iar apoi am ajuns în aceeaşi ipostază“

LP va cânta pe 24 iunie la Arenele Romane din Bucureşti, iar concertul face parte din turneul de promovare a celui de-al cincilea album, intitulat „Heart To Mouth“, anunţă organizatorii evenimentului, Events. Biletele sunt disponibile în presale, până pe 24 aprilie, la preţurile de 117 lei (Access Normal) şi 171 lei (Golden Circle), pe eventim.ro sau prin reţeaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone şi reţeaua Carrefour, librăriile Humanitas, librăriile Cărtureşti şi librăriile Diverta).

Albumul „Heart To Mouth“ reprezintă manifestul cel mai apropiat de modul în care LP îşi vede muzica – fără filtre, fără cenzură şi fără înflorituri.

„Când ajung în faţa microfonului şi încep să fac muzică, simt că există o cale directă de la inima mea şi până la gură. În trecut, parcă era un oraş plin de străzi care aveau nevoie constant de atenţia mea. Acum, simt că există o autostradă principală pentru a îmi comunica emoţiile. Indiferent dacă sunt piese mai triste sau melodii de impact, toate provin din acelaşi loc“, a mărturisit artista.

A deschis calea pentru acea autostradă în anul 2015 cu piesa „Lost On You“, cea mai cunoscută melodie de până acum, cu peste 500 de milioane de ascultări şi numeroase premii, şi a continuat cu piese precum „Muddy Waters“ şi „When We're High“.

„Am învăţat foarte mult de-a lungul anilor în ceea ce priveşte ce vreau pentru mine, ce vreau să spun, ce vreau să transmit oamenilor şi ce vreau să fac. În cele din urmă, pot fi cine vreau să fiu şi în ce mod vreau. Totul izvorăşte din libertate în munca mea. Nu trebuie să cer permisiunea nimănui. Pot fi eu însumi şi chiar aveam lucruri pe care voiam să le spun. Niciunul dintre noi nu trece prin viaţă nevătămat, dar măcar poate scrie despre ce i s-a întâmplat“, este de părere LP.

În piesele incluse pe noul album, printre care „Girls Go Wild“, „Recovery“ şi „I’m In Recovery“, ea vorbeşte despre dragoste, dorinţă, frică, nesiguranţă, infidelitate, regret şi izbăvire. „În mod ironic, am compus albumul din perspectiva fostei mele partenere de a fi înşelată, iar nu după mult timp am ajuns în aceeaşi ipostază“, recunoaşte LP. „Sentimentul e groaznic. Niciodată nu îţi dai seama până nu eşti în ambele părţi ale situaţiei. E groaznic să frângi inima cuiva, dar e şi mai groaznic să ţi se întâmple“, a mărturisit cântăreaţa.

„Sunt norocoasă să am un public care înţelege“, încheie ea. „Ei pot vedea şi auzi că am trecut prin multe pentru a ajunge la acest punct şi apeciază asta, pentru că tuturor ni se întâmplă, de la leagăn până la mormânt. Sunt aici ca să cânt despre asta. Dacă vă place, minunat, pentru că mie îmi place. Dacă nu, la naiba“, râde LP.

