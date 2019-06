Imagini incredibile cu Freddie Mercury care surprind ce se întânpla în culisele repetiţiilor VIDEO

Imagini în premieră cu legendarul Freddie Mercury au fost făcute publice la aproape 28 de ani de la moartea artistului. Imaginile filmate pe când Freddie avea 40 de ani au fost recuperate din arhivă de compozitorul Dave Clark, alături de care Mercury a lucrat pentru muzicalul Time şi ne ajută să intrăm în culisele repetiţiilor.

Tot cu această ocazie, Universal Music a lansat joi un videoclip pentru o variantă inedită a piesei „Time Waits for No One” interpretată de regretatul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, anunţă Variety.

La aproape 28 de ani de la moartea sa, o versiune inedită a unei melodii interpretate de Freddie Mercury a fost dezvăluită joi (20 iunie) de către prietenul său, textierul şi regizorul Dave Clark. Time Waits For No One este o versiune nouă, pură, a piesei inclusă pe albumul „Time”, care a apărut iniţial în musicalul cu acelaşi nume (1986).

Înregistrarea este realizată în perioada în care interpretul era în formă vocală maximă, în aprilie 1986, când artistul lucra pentru albumul ”Time”, cu producătorul şi compozitorul Dave Clark. Vocea lui Mercury este acompaniată doar de pian într-o înregistrare complet diferită de cea difuzată în anii '80. Varianta lansată acum, la aproape 28 de ani de la moartea muzicianului a fost recuperată din arhive după ce Clark şi-a amintit ce impresie copleşitoare i-a lăsat momentul înregistrării.

“Dave Clark nu a uitat niciun moment acea interpretare oferită de Freddie Mercury la Studiourile Abbey Road în 1986. Sentimentul pe care l-a avut în timpul înregistrării, care «i-a făcut pielea de găină», nu s-a pierdut în tot acest timp şi a vrut să asculte varianta originală a piesei cu vocea lui Freddie şi pianul la care cânta Mike Moran. După multe căutări în arhivă pentru varianta fără cor, a reuşit să o recupereze de pe bandă, în primăvara anului 2018”, au explicat cei de la casa de discuri.

”Colaborând cu pianistul de acum 33 de ani, Mike Moran, pentru o nouă înregistrare... Dave a produs piesa pe care îşi dorea să o readucă la viaţă, curăţând cele 96 de piste ale înregistrării originale până a rămas una singură, vocea lui Freddie Mercury”, au arătat cei de la Universal.

Pentru videoclip, producătorul nu a vrut să folosească filmări deja cunoscute. Avea negativele unei filmări cu patru camere păstrate la Rank Laboratories din Pinewood. Timp de patru zile, materialul filmat a fost editat până când s-a ajuns la o formulă potrivită pentru a reda interpretarea lui Mercury.

Lansarea piesei vine într-un moment în care piesele Queen au revenit în atenţia publicului larg după succesul peliculei “Bohemian Rhapsody”, care a ajuns filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din istorie, cu un total de 900 de milioane de dolari, premii Oscar, Globuri de Aur şi BAFTA pentru Rami Malek, interpretul lui Mercury pe ecran.

Videoclipul a adunat peste 100.000 de vizualizări în primele cinci ore de la lansare.

