EXCLUSIV Interviu cu interpreta hitului mondial „Jerusalema”: „Am plâns când am realizat ce impact are”

„Jerusalema” a fost înregistrat pe 11 august 2019 de Master KG (pe numele real Khaogelo Moagi) şi Nomcebo Zikode, fiind încărcat pe YouTube în octombrie 2019 şi lansat oficial tot anul trecut pe 29 noiembrie.

Cântecul a devenit un fenomen pe tot globul, ajungând în această vară la peste 100 de milioane de vizualizări ale videoclipului oficial, plus alte sute de milioane la remixuri, lecţii de dans pe „Jerusalema” şi binecunoscuta „Jerusalema Dance Challenge”, cu videoclipuri de pe tot globul cu oameni dansând pe hit-ul celor doi artişti din Africa de Sud.

Nomcebo Zikode are doar 26 de ani şi graţie succesului înregistrat cu „Jerusalema” a ajuns în doar câteva luni la aproape 200.000 de fani şi aproape 850.000 de urmăritori pe pagina sa de Facebook. Mai mult, Nomcebo şi-a lansat în luna august primul album, intitulat Xola Moya Wam'.

O artistă apreciată în Africa de Sud, Nomcebo Zikode a început să urce în carieră pe când avea 9 ani, după ce a câştigat în 2003 un concurs de talente la postul de radio Ukhozi FM, fapt ce a ajutat-o să cânte în mai multe grupuri gospel.

Am contactat-o pe Nomcebo Zikode prin intermediul soţului său. A acceptat cu multă deschidere şi multă entuziasm propunerea de a realiza un interviu, cu atât mai mult cu cât eram primul jurnalist din România care o căuta. Iar în cele aproape 30 de minute cât am stat de vorbă telefonic, am descoperit o artistă plină de emoţie şi pasiune. O vedetă autentică, fără nimic fals, şi cu multă deschidere şi energie.

Cum ai intrat în contact cu Master KG şi cât a durat procesul de creaţie şi înregistrare al hit-ului Jerusalema?

Am intrat în contact cu Master KG după ce am avut succes în Africa de Sud cu cântecul Emazulwini, realizat împreună cu DJ Ganyani. Master KG m-a sunat şi mi-a spus: „Îmi place mult vocea ta. M-a impresionat cum ai interpretat acel cântec”. Mi-a spus apoi puţin despre cântecul Jerusalema. Am mers la studioul său, era trecut de ora 22 seara, iniţial nu am vrut să mă duc, dar Master KG a insistat. Am ajuns la studioul său, a pus câteva dintre acordurile melodiei, am avut o senzaţie specială şi am început să cânt câteva versuri. Master KG era lângă camera unde eu cântam. A fost foarte impresionat, am continuat să cânt (Nomcebo se opreşte din interviu pentru a îmi cânta primele acorduri din Jerusalema).

A doua zi dimineaţa, m-am dus la sală de fitness şi am început să cânt Jerusalema. A fost o senzaţie extraordinară, aveam un feeling bun, cântecul îmi producea emoţii speciale. Felul în care cântecul îmi atingea sufletul m-a făcut să îmi spun: „Doamne, acest cântec e ceva mai mare decât mine”. Era un cântec cu un mesaj special. După trei zile, Master KG m-a sunat şi mi-a spus să vin la studio ca să terminăm de înregistrat cântecul. Am înregistrat cântecul pe 11 august, apoi l-am pus pe Facebook şi reacţiile au fost impresionante, cu multe comentarii pozitive. Toată lumea iubea cântecul. Aşa a început povestea „Jerusalema”. Master KG este o persoană foarte deschisă şi amabilă şi e o plăcere să colaborăm.

Care erau aşteptările tale când ai terminat de înregistrat Jerusalema?

Sinceră să fiu, mă gândeam că „Jerusalema” va avea succes doar aici în Africa de Sud. Însă reacţiile pe care le-am primit de pe tot globul, din Statele Unite şi până în Nigeria, Australia sau România au fost incredibile şi au făcut să îmi dea lacrimile în repetate rânduri. Am primit mii şi mii de mesaje şi telefoane din toată lumea. Faptul că tu mă suni tocmai din România e un exemplu de cât de departe a ajuns acest cântec. Iar în cazul tău e ok că vorbeşti foarte bine engleza. Pentru că am primit de exemplu telefoane de la oameni din Franţa sau Italia care iubeau Jerusalema, nu ştiau engleza şi comunicarea era foarte dificilă. Nu m-aş fi gândit vreodată că acest cântec va ajunge să fie iubit în toată lumea, aşa cum se întâmplă acum.

Nomcebo Zikode, o artistă cu un timbru vocal special FOTO: pagina personală Facebook

Da, şi în România „Jerusalema” e un cântec foarte iubit. L-am auzit prima oară la o petrecere acum câteva săptămâni şi a fost cumva dragoste la prima ascultare. Ai o voce minunată şi ascult „Jerusalema” aproape în fiecare zi.

Mulţumesc mult pentru complimentele speciale. E minunat ce spui.

Care a fost prima ta reacţie când ai văzut că Jerusalema a devenit un hit pe tot globul?

Îţi voi spune sincer: am început să plâng. Mi s-a părut uimitoare reacţia oamenilor. Am plâns, pentru că este ceva incredibil pentru Africa de Sud şi mi-am spus: „Doamne, nu îmi vine să cred, toată lumea ascultă cântecul meu”. Şi acum am momente când plâng sau când râd când mă gândesc la impactul cântecului.

Care a fost cea mai specială reacţie pe care ai primit-o de la fani după ce Jerusalema a devenit atât de popular?

O, ce întrebare mi-ai pus! La câteva luni după ce am lansat oficial cântecul, am intrat în izolare din cauza pandemiei, aşa că nu am avut şansa să întâlnesc atât de mulţi oameni pe cât mi-aş fi dorit. Însă am primit extrem de multe telefoane şi mesaje. Am primit şi multe videoclipuri cu oameni care dansează pe „Jerusalema”. Iar asta îmi dă o bucurie interioară specială.

De ce ai ales să interpretezi cântecul în zulu şi nu în engleză? Cum explici faptul că Jerusalema e un hit pe toată planeta în acest an, deşi nu e cântat în engleză? Este datorită sound-ului şi a trăirilor sufletului pe care le trezeşte?

Îl cânt în zulu pentru că sunt o vorbitoare nativă de zulu. Iar acasă vorbim cu toţii în zulu. Nu m-am gândit că ar putea fi oameni vorbitori de engleză la care să ajungă cântecul. Însă acum, când văd ce succes mare are „Jerusalema”, deşi e cântat în zulu, mă gândesc să compun melodii şi în engleză. Am primit mii de mesaje de la mulţi vorbitori de engleză. Iar faptul că un cântec interpretat în zulu are un asemenea succes e o dovadă a limbajului universal al muzicii şi al emoţiilor transmise, indiferent de limba în care e interpretat un cântec. Muzica se simte, se trăieşte.

„Jerusalema e un cântec spiritual”

Nomcebo Zikode îşi doreşte să concerteze în România FOTO: pagina personală Facebook

Sunt specialişti care spun că deşi are versuri cu tentă religioasă, Jerusalema e un cântec disco-house ce conţine versuri gospel profunde şi spirituale. Cum ai descrie Jerusalema într-o frază?

Cred că „Jerusalema” este un cântec spiritual. Cântecul spune printre altele: „Ierusalim e casa mea/Ia-mă de aici/Casa mea e în Ierusalim/Vino cu mine într-un loc unde e fericire”. Când am înregistrat cântecul, nu eram foarte fericită, aşa că m-am gândit ca versurile să facă referire la faptul că îi cer lui Dumnezeu să mă ducă într-un loc unde e fericire şi bucurie.

Când ţi-ai descoperit pasiune şi vocea pentru muzică?

Îmi plăcea să cânt de când eram mică. Îmi aduc aminte că mai ţipam în faţa casei mamei mele, iar vecinii spuneau că fac gălăgie. Iubeam şi iubesc muzica, e o parte din mine. Şi la şcoală, când profesorii ne întrebam ce vrem să ne facem când vom fi mari, eu spuneam mereu că vreau să fac muzică. Din păcate, nu am avut şansa de a studia muzica la o şcoală specializată, asta şi pentru că veneam dintr-o zonă rurală. Am învăţat singură să cânt. E ca un dar de la Dumnezeu.

„Vreau să învăţ cât mai multe cuvinte în româneşte”

Jerusalema este un hit foarte iubit în România. Ai primit reacţii de la fanii români?

Da, am primit mesaje de la fani din România pe conturile mele de Facebook şi Instagram. Sunt fani români care mă întreabă când voi veni să cânt în România. Cine ştie? Îmi doresc ca într-o zi să cânt în România şi să cânt pentru voi. Chiar dacă voi cânta în zulu, voi comunica cu fanii prin limbajul special şi universal al muzicii. Aş fi fericită să le pot cânta fanilor din România. Până atunci, fanii pot descarca şi asculta primul meu album-Xola Moya Wam’-lansat în această vară. Sper ca autorităţile din România să asculte „Jerusalema” şi să ia în calcul să mă invite într-o zi să cânt în ţara dumneavoastră.

Şi mi-aş dori ca până voi concerta în România să mă înveţi cât mai multe expresii şi cuvinte în română, ca să pot comunica direct cu fanii. Cum se spune de exemplu „Welcome” în română?

„Bine ai venit”. Iar „Thank you” e „Mulţumesc”.

Mulţumesc mult. Şi te-aş ruga ca atunci când ai timp să îmi trimiţi mai multe fraze traduse din engleză în română.

Cu siguranţă. A fost o plăcere să stăm de vorbă.

Şi pentru mine a fost o plăcere.

