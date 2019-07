Cine urcă pe scena Fall in Love Festival 2019: Şuie Paparude şi The Mono Jacks, printre numele confirmate. Când şi unde are loc evenimentul VIDEO

Underworld (UK), De La Soul (SUA), Robin and The Backstabbers (Ro), Soundopamine (Ro), Karpov not Kasparov (Ro), Otherside (Ro), Liam Gallagher (UK), Disclosure DJ set (UK), Kaiser Chiefs (UK), Kovacs (NL), Şuie Paparude (Ro), The Mono Jacks (Ro), Jurjak (Ro) şi Firma (Ro) sunt numele confirmate pentru festivalul Fall in Love.

Aflat la prima ediţie, festivalul Fall in Love va avea loc între 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoşoaia.

Underworld (UK), revin în România, la 10 ani de la primul lor concert

Trupa britanică de electro-trance Underworld, cunoscută publicului larg mai ales datorită pieselor incluse pe coloana sonoră a filmului „Trainspotting“, revine în România la 10 ani de la primul concert susţinut aici.

Underworld reprezintă unul dintre proiectele de pionierat din zona muzicii electronice şi unul dintre grupurile cele mai influente de pe acest segment muzical din ultimii 20 de ani. De-a lungul carierei, piesele duo-ului britanic au ajuns de pe ringul de dans al cluburilor, pe coloana sonoră a unor filme iconice şi până la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012 (unde cei doi membri ai grupului au avut rolul de directori muzicali).

Povestea Underworld începe în anii ‘80, în Cardiff (Wales), unde Karl Hyde şi Rick Smith s-au întâlnit şi au început să colaboreze împreună în diferite proiecte muzicale, „Mk1“ fiind una dintre primele versiuni ale grupului. A doua versiune a proiectului a luat fiinţă după ce Smith l-a întâlnit pe Darren Emerson, un DJ în ascensiune ale cărui set-uri din cluburile londoneze l-au inspirat pe Smith să includă în compoziţiile sale şi sound-uri ale scenei dance britanice.

Albumul din 1994, îndelung apreciatul „dubnobasswithmyheadman“ (o îmbinare între artist şi dispozitive, ce aduce pe ringul de dans ritmuri fresh şi pline de energie), a reprezentat trambulina care a adus Underworld în atenţia industriei muzicale internaţionale.

Următorul material, „Second Toughest In The Infants“ (1996), este albumul care i-a adus şi mai aproape de statutul de „unul dintre produsele britanice cele mai importante din zona electro“. Cele 8 track-uri poartă ascultătorul printr-o călătorie alertă prin tehno, drum’n’bass, pasaje minimaliste şi muzică ambientală, făcând critica de specialitate să considere Underworld drept „o trupă britanică de talia Pet Shop Boys, New Order… sau chiar Pink Floyd“.

De La Soul (SUA) – pentru prima dată în România

Trio-ul american de hip hop va cânta în premieră în România la Fall in Love.

Apariţia De La Soul în 1987 (Long Island, New York) avea să marcheze scena de hip-hop americană, pe care grupul nu a încetat să o modeleze timp de peste 20 de ani prin îmbinarea surprinzătoare de ritmuri şi influenţe sau prin versurile pline de mesaje sociale, menite să stârnească dezbateri.

De La Soul sunt recunoscuţi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea subgenurilor jazz rap şi alternative hip hop. Compoziţiile lansate de acest trio pe piaţă le-au adus respectul comunităţilor muzicale, fie ele de hip-hop, jazz, funk ori soul şi au încurajat apariţia unor noi grupuri de rap alternative, care au continuat să inoveze.

Robin and the Backstabbers (Ro)

Robin and the Backstabbers sunt un nume cunoscut al scenei artistice de la noi, ce şi-a făcut apariţia în 2010, la iniţiativa lui Andrei Robin Proca. Membrii descriu muzica trupei ca „pop melodramatic“, iar opt single-uri #1 la Radio Guerrilla şi un prim album de succes se numără printre reuşitele care i-au adus în atenţia pasionaţilor de muzică.

În 2015, formaţia a lansat un al doilea disc de studio, „Bacovia Overdrive vol. II: Arhanghel’sk“, a doua parte a viitoarei trilogii intitulate Bacovia Overdrive. Lansarea sa a fost precedată de single-ul „Muzică în cântece“, al cărui videoclip îi regăseşte pe membrii trupei alături de mai multe actriţe îndrăgite din teatrul şi filmul românesc, precum: Ana Ularu, Diana Cavaliotti sau Andreea Vasile. Single-ul „Cosmonaut“, lansat ulterior alături de un videoclip nostalgic şi personal, a apărut pentru a întregi povestea unui celui de-al doilea material apreciat şi controversat deopotrivă.

În primăvara lui 2018, povestea trupei continuă cu lansarea unui nou cântec „/în /îm /pre //ună“, vestind viitorul album „Vladivostok“, piesă urmată şi de „Oţelu Măcelaru“, cel mai nou single marca Robin and the Backstabbers.

Soundopamine (Ro)

Soundopamine este un duo electronic ce s-a făcut remarcat în ultimii ani în peisajul electronic românesc drept o pată de culoare cu groove de vară.

Soundopamine, adică Natasha & Chris, îmbină subtil acorduri şi voci calde, păşind cu naturaleţe prin jazz, house grooves şi techno. Într-un cuvânt, sunt o poveste muzicală care a început în 2012, când cei doi s-au cunoscut la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti. De atunci, istoricul sunetelor Soundopamine a fost presărat cu turnee în diferite ţări din Estul Europei şi cu concerte pe scena unora dintre cele mai cunoscute festivaluri de la noi.

Procesul lor creativ este influenţat de armonia sunetelor şi de natura primordială, duo-ul reuşind să aducă pe scena locală de muzică electronică un vibe autentic şi un sound organic. Ca rezultat, în 2018, efervescenţa compoziţiilor şi energia live act-urilor marca Soundopamine le-a adus celor doi nominalizarea printre artiştii români cu cea mai bună ascensiune şi o colaborare în Portugalia.

Karpov not Kasparov (Ro)

Cunoscuţi pe scena locală, turiştii muzicieni Karpov not Kasparov şi-au purtat instrumentele şi muzica prin întreaga Europă, răspândind live set-uri pline de energie în numeroase locaţii alternative din Berlin, Milano, Viena, Florenţa, Hamburg, Basel, Torino, Brussels, Dusseldorf, Prague, Lille sau Budapesta.

Povestea Karpov not Kasparov este la fel de interesantă, cei doi membri ai acestui duo începând să compună muzică pornind de la regulile şi strategiile şahului.

Deşi pare complicat, acest fundament al inspiraţiei muzicale are un rezultat melodios, plin de ritmuri care te inspiră să dansezi, presărat pe alocuri de touch-uri ale folclorului oriental (întrucât şahul este un joc de provenienţă orientală) şi completat de vibe-urile cluburilor anilor '80.

Otherside (Ro)

Otherside reprezintă un mix fin de soul şi downtempo, cu tente suave electronice presărate cu un strop de experimental şi cu o nouă direcţie.

Despre Fall in Love Festival:

Fall in Love Festival îşi va deschide porţile în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogoşoaia, pentru a sărbători trecerea de la ultima zi de vară la prima zi de toamnă, într-un decor de poveste, alături de unii dintre cei mai iubiţi muzicieni ai momentului.

La Fall in Love, festivalierii se vor putea îndrăgosti de arhitectură, de cultură, de natură, de prieteni, de străini, de viaţă şi de muzica plină de energie. Pe durata celor două zile ale evenimentului petrecute la Mogoşoaia, participanţii se vor bucura de artişti şi DJ-i care vor urca pe scenele festivalului, dar şi de o serie de activităţi alternative, precum: instalaţii de artă şi multimedia, jocuri, photo corner-e inedite, spaţii de relaxare în natură, plimbări pe marginea lacului, picnic pe pajiştile domeniului, sesiuni de dans şi delicii vizuale şi culinare.

Abonamente Fall in Love:

Abonamentele la preţul de 179 lei + taxe/ buc. pot fi achiziţionate pe www.bilete.ro şi în reţeaua naţională Bilete.ro

Lista completă a celor peste 1.500 de puncte de vânzare de pe întreg cuprinsul ţării poate fi accesată aici

