Cinci lucruri pe care nu le ştiai despre Nigel Kennedy

Axa Bach-Gershwin primeşte, pe 8 octombrie, o interpretare fabuloasă într-un spectacol intens, ce variază de la muzica clasică a începutului de secol al XVIII-lea până la sonorităţile de jazz simfonic ale începutului de secol XX, un concert ce va fi încarcat de emotie si de surprize muzicale extrem de plăcute, susţinut de inegalabilul Nigel Kennedy la Bucureşti.

De peste un sfert de veac, Nigel Kennedy este recunoscut ca unul dintre cei mai virtuozi violonişti din lume. Talentul său absolut unic şi aprecierea în masă a spectatorilor au oferit noi perspective atât repertoriului clasic, cât şi celui contemporan, fiind, în acest moment, cel mai bine vândut violonist de muzică clasică din toate timpurile.

„M-am dedicat interpretării sonatelor pentru vioară de Bach de când eram adolescent. Această muzică are un puternic accent meditaţional şi este, de asemenea, foarte potrivită pentru exerciţiile de menţinere a mâinilor, a degetelor, în special. Întotdeauna am urât yoga, încă de pe vremea când studiam cu Menuhin. Din fericire, Bach pare să facă mult mai mult pentru mine decât beneficiile imaginare pe care le au muzicienii care practică yoga în exces. Voi alege între sonata Nr. 1 în G-Minor sau mai fericitele forme de dans ale E-Majorului, Partita Nr. 3, în funcţie de ce feedback primesc din partea auditoriului. Spectacolul va veni direct din inima mea către voi. Pe Gershwin l-am urât mereu, până de curând, când m-am apucat de interpretat serios. Cumpărând discul Ella & Satchmo nu mi-am redresat părerea. Dimpotrivă. Cu toate acestea, am auzit de nenumărate ori aceste cântece şi am devenit melancolic. Brusc. Pot spune că le-am iubit în timpul uceniciei mele cu Stephane Grappelli. Cântecele Gershwin au patos, farmec, aromă, astfel încât va fi o bucurie să le cânt pentru voi“, a declarat Nigel Kennedy pentru publicul român.

Organizatorul concertului, German Quality Entertainment, au dezvăluit cinci lucruri mai puţin ştiute despre îndrăgitul artist: