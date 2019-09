Celine Dion vine pentru prima dată în România: când şi unde va avea loc concertul

Celine Dion va susţine pe 29 iulie 2020 primul concert în România, la Bucureşti, ca parte a turneului „Courage World Tour“. Detalii despre locaţia evenimentului şi despre bilete vor fi dezvăluite în curând. Cel mai probabil, artista va urca pe scena de pe Arena Naţională.





„Suntem în discuţii cu Primăria Capitalei pentru determinarea locaţiei potrivite pentru acest eveniment de interes naţional, concertul unei artiste legendare care se află de câteva decenii în topul preferinţelor muzicale ale românilor, dar care până acum ne-a ocolit ţara. Celine Dion cântă în acest turneu într-unele dintre cele mai frumoase săli şi stadioane din lume, întrucât conceptul spectacolului este unul «all-seated» şi doar pe un stadion poţi atinge o capacitate de 40.000 locuri pe scaune, atât în tribune cât şi pe gazon“, a declarat Laura Coroianu, director general Emagic, oragnizatorul evenimentului.

Cel mai nou album al artistei şi primul în limba engleză din ultimii şase ani, „Courage“, va fi lansat pe 15 noiembrie, turneul de promovare a albumului urmând a ajunge în peste 100 de oraşe din întreaga lume. „Courage World Tour“ marchează de altfel şi primul ei turneu în Statele Unite din ultimii 10 ani.

Celine Dion este unul dintre cei mai recunoscuţi, respectaţi şi de succes artişti din industria muzicală. A câştigat numeroase premii până la vârsta de 18 ani, a dominat clasamentele pop în anii '90 şi a vândut aproape 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Artista are în palmares două premii Oscar, cinci premii Grammy şi un premiu Billboard „Icon Award“, acordat recent pentru întreaga carieră.

Celine Dion a lansat de curând trei noi piese, „Imperfections“, „Lying Down“ şi „Courage“, care vor putea fi ascultate live în timpul concertului de la Bucureşti. Fanii artistei o vor putea acompania şi la hiturile care au făcut-o atât de cunoscută, precum „My Heart Will Go On“, „A New Day Has Come“, „Because You Loved Me“, „It’s All Coming Back to Me“.

Cântăreaţa Céline Dion, născută pe 30 martie 1968, în Charlemagne, regiunea Quebec, provine dintr-o familie cu 14 copii. A devenit celebră pe plan internaţional după ce a câştigat finala concursului Eurovision în anul 1988, concurând pentru Elveţia. După mai multe albume cu melodii cântate în limba franceză, a semnat un contract cu casa de discuri Epic din Statele Unite şi, începând din 1990, a lansat piese şi în limba engleză, care au ajutat-o să devină vedetă de talie mondială.

La începutul anului 2016, Celine Dion a trecut printr-un moment extrem de delicat după ce soţul ei, René Angélil, a murit din cauza cancerului la vârsta de 74 de ani. Cei doi s-au căsătorit în 1994, când artista avea 26 de ani, iar el i-a devenit nu doar soţ, ci şi mentor şi manager. Ei au avut împreună trei copii - René Charles, în vârstă de 15 ani, şi gemenii Eddy şi Nelson, în vârstă de şase ani.

