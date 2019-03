Black Eyed Peas şi J Balvin, printre artiştii care cântă la El Carrusel 2019: ce preţuri au biletele

Într-o epocă în care colaborările dintre diverse stiluri muzicale domină topurile, festivalul El Carrusel va reflecta acest aspect cu un lineup divers.

J Balvin, Nicky Jam şi Ozuna, emblematicii Black Eyed Peas, rapperii Rae Sremmurd (Swae Lee and Slim Jxmmi), Young Thug, dar şi Diplo, recent căştigător al premiului Grammy, vor cânta la Romexpo.





Accesul va fi permis, zilnic, începand cu orele 14.00, iar ineditul va fi dat de after party-urile de după miezul nopţii, care vor ţine până în zori.

Biletele au fost puse în vânzare, în reţeaua Eventim şi online, şi sunt sub formă de abonament pentru toate cele patru zile, după cum urmează: General Admission - 330 lei, Golden Circle - 430 lei.

După epuizarea acestora, biletele vor fi disponibile doar la preţ întreg: General Admission - 380 lei, Golden Circle - 480 lei, VIP Ticket - 720 lei.

Festivalul El Carrusel 2019 devine singurul eveniment muzical care aduce, în acelaşi loc, ritmuri de latino, urban, trap, electro, cu un line-up format din cei mai influenţi artişti ai momentului.

Anul acesta, organizatorii au pregătit patru zile de distracţie, cu concerte de top, pe mai multe scene, dar şi un parc de distracţii, zone de foodcourt, artă şi relaxare, destinate tuturor categoriilor de vârstă.

Ca o noutate în acest an, festivalul El Carrusel va oferi publicului şansa de a petrece toată noaptea, printr-o serie de after-party exclusive, în sala legendară a cupolei, adiacentă scenei principale. Imediat după miezul nopţii, aceste petreceri vor completa lista celor mai populare piese, ce vor menţine atmosfera de sărbătoare până la răsăritul soarelui.

Jose Alvaro Osorio Balvin, născut pe 7 iulie 1985 şi cunoscut sub numele de scenă J. Balvin, este un artist columbian de reggaeton. Balvin s-a născut în Medellin, cel mai mare oraş din Antioquia, unde, de la o vârstă fragedă, a început să fie interesat de rap, dance, champeta şi bachata. Cântăreţul a atins culmile succesului cu celebra piesă „Tranquila“, iar, în prezent, este unul dintre cel mai bine vânduţi artişti peste hotare din America Latină. În 2015, a fost inclus în Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare perioadă petrecută pe primul loc în topul Billboard Hot Latin Songs, cu piesa „Ginza“. Totodată, a fost primul artist de muzică latino care a obţinut discul de diamant pentru vânzări record, cu piesele „6 AM“ şi „Ay Vamos“. În 2017, J Balvin a lansat piesa „Mi gente“ feat Willy William, care a înregistrat, într-un timp foarte scurt, 1 miliard de vizualizări, iar un remix al acesteia a fost interpretat de Beyonce. Un an mai târziu, a colaborat cu Nicky Jam pentru single-ul „X“, dar şi cu Jeon şi Anita - „Machika“. Nicky Jam este unul dintre cei mai celebri artişti de muzică raggaeton, având colaborări cu interpreţi precum Daddy Yankee, Enrique Iglesias, J Balvin, Bad Bunny, Steve Aoki şi Ozuna. A câştigat premiul Grammy în 2015, iar anul trecut a fost invitat să cânte la Cupa Mondială la fotbal, alături de prietenul său Will Smith. Ozuna este un cantăreţ de muzică raggaeton, cunoscut pentru hitul „Taki Taki“, cu peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Lansat la sfârşitul anului 2018, a debutat pe primul loc în clasamentul Hot Latin Song, unde şi-a menţinut poziţia fruntaşă timp de trei săptămâni, iar, in prezent, se află pe primele locuri în topul Billboard.

Trupa Black Eyed Peas, premiată cu multe discuri de platină, deţine şase premii Grammy, iar albumele ei au fost vândute în peste 75 de milioane de exemplare în întreaga lume. Totodată, hitul „I gotta feeling“ a primit Discul de Diamant. Primul lor hit a fost single-ul „Where Is The Love?“ din 2003, urmat de o serie lungă de hituri internaţionale, cum ar fi „Pump It“, „Let’s Get It Started“, „I Gotta Feeling“, „Don’t Stop the Party“, „Meet Me Half Way“, „Boom Boom Pow“, „My Humps“. Este una dintre puţinele trupe care a ocupat simultan locul 1 şi 2 în Billboard Hot 100. La concertul susţinut pe plaja Ipanema din Rio de Janeiro au participat peste un milion de spectatori, iar concertul de la Cupa Mondială din 2010 a fost urmărit de peste 700 milioane de telespectatori. Grupul american se situează astfel în topul trupelor cu cele mai impresionante prestaţii live.

Diplo, recent premiat cu primul lui Grammy, este co-fondator al trupei Major Lazer şi este cunoscut pentru numeroasele colaborări cu Skrillex, Justin Bieber, Justin Timberlake, Gwen Stefani, Tinie Tempah, Madonna, Beyonce, Usher şi Snoop Dog.

Rae Sremmurd este o trupă trap, formată din fraţii Swae Lee şi Slim Jxmmi. Duo-ul a debutat în 2014 cu piesa „No Flex Zone“ şi de atunci au lansat hit-uri constante, de la „No Type“, la viralul „Up Like Trump“ (o piesă despre preşedintele Americii, Donald Trump). Hitul care i-a propulsat pe primul loc în Billboard 100 a fost „Black Beatles“, în mare parte datorită trendului cu „Mannequin Challenge“, unde a rulat această piesă.

Young Thug, rapper-ul de origine americană, cu un stil vocal excentric, a cunoscut succesul după colaborările cu Gucci Mane, Birdman, Richie Homie, Trick Daddy, Kayne West sau Travis Scott, fapt ce l-a dus în topurile celor mai cunoscuţi artişti de gen, din întreaga lume.

Karol G este printre cele mai emblematice artiste latino, de la ora actuală, câştigătoare a unui premiu Latin Grammy, cunoscută pentru hit-urile „Ahora Me Llama“, „Mi Cama“ sau colaborările la „Dame tu cosita“ feat Pitbull, „Hello“ feat Ozuna, „Calypso“ (Remix) feat Luis Fonsi sau „Creeme“ feat Maluma.

Zion y Lennox, duo-ul originar din Puerto Rico, au cunoscut succesul, în 2004, cu primul lor album „Motivando a la Yal“, pentru care au câştigat Discul de Aur, dar şi notorietate la nivel mondial, pentru stilul lor raggaeton. Cei doi au colaborat cu J Balvin, Daddy Yankee, Tito El Bambino.