Aplicaţia Shazam a dezvăluit lista celor mai căutate 100 de cântece

Shazam a dezvăluit marţi lista celor mai căutate 100 de cântece de când a fost lansată aplicaţia pentru identificarea melodiilor, iar pe primul loc se află „Dance Monkey” cântată de Tones & I, scrie news.ro

Top 10 în aplicaţia care a depăşit 200 de milioane de utilizatori activi lunar este completat de: Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick - „Prayer in C”, Passenger - „Let Her Go”, Avicii - „Wake Me Up”, Major Lazer - „Lean on”, Ed Sheeran - „Thinking Out Loud”, Sia - „Cheap Thrills”, Gotye - „Somebody That I Used to Know”, Kungs, Cookin’ on 3 Burners - „This Girl”, şi de Hozier - „Take Me to Church”.

Întreaga listă se găseşte pe music.apple.com.

Shazam a fost lansată în 2002 de Shazam Entertainment Limited, fondată în 1999 de Chris Barton, Philip Inghelbrecht, Avery Wang şi Dhiraj Mukherjee.

Aplicaţia este disponibilă în sisteme Android, macOS, iOS şi watchOS şi permite ultilizatorilor să identifice muzica ce cântă în jurul lor sau pe propriul device. În plus, utilizatorii pot interacţiona.

La finalul anului 2017, Apple a confirmat că a cumpărat aplicaţia Shazam, iar preţul pe care l-a plătit ar fi fost de aproximativ 400 de milioane de dolari.