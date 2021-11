Albumul „30” al cântăreţei Adele, cea mai bună săptămână de vânzări a anului în SUA

Cel de-al patrulea album al lui Adele a debutat pe primul loc în Billboard 200, cu 839.000 de unităţi vândute în săptămâna încheiată pe 25 noiembrie, potrivit MRC Data.

Aceasta este a treia clasare a ei pe locul întâi în SUA, după „25” (zece săptămâni pe primul loc în perioada 2015 - 2016) şi „21” (douăzeci şi patru de săptămâni în fruntea clasamentului, în 2011 - 2012).

„30” este primul album al artistei în decurs de şase ani. El a înregistrat cea mai bună săptămână de vânzări în SUA pentru un album de anul acesta, depăşind „Certified Lover Boy” al lui Drake, care a debutat cu 613.000 de unităţi vândute în săptămâna încheiată pe 9 septembrie.

Piesele de pe „30” au fost accesate online de 185,39 de milioane de ori. Cel mai recent album al ei, „25” nu a fost disponibil pentru serviciile de streaming în prima săptămână de lansare, ci abia după şapte luni, în iunie 2016.

„30” a fost anunţat de single-ul „Easy On Me”, care a petrecut deja patru săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100.

Albumul „Red (Taylor’s Version)” a coborât pe locul secund, cu 159.000 de unităţi, în a doua săptămână de la debut. Acesta a fost al zecelea al cântăreţei americane Taylor Swift clasat în fruntea Billboard 200.

Drake şi „Certified Lover Boy” au urcat două poziţii, până pe trei, cu 53.000 de unităţi vândute în a 12-a săptămână de la debut.

Duo-ul Silk Sonic şi „An Evening With Silk Sonic” au coborât două locuri, până pe patru, după ce, în a doua săptămână de top, albumul a fost vândut în 50.000 de unităţi.

Cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album” au urcat un loc, până pe cinci, cu 48.000 de unităţi vândute în a 46-a săptămână de la lansare.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Summer Walker cu „Still Over It”, Robert Plant şi Alison Krauss cu „Raise the Roof”, Olivia Rodrigo cu „Sour”, Michael Bublé cu „Christmas” şi de The Weeknd cu „The Highlights”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).