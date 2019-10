VIDEO A fost lansat trailerul final al noului film „Star Wars“: când are premiera în România

Ultimul trailer al noului film „Star Wars: Ascensiunea lui Skywalker“ a fost prezentat în pauza unui meci de fotbal american, pe un canal de sport din Statele Unite.

Clipul video de aproape două minute, care a fost postat şi pe Twitter, prezintă galaxii îndepărtate şi personajele din al nouălea şi ultimul episod al seriei.

Odată cu lansarea clipului, a fost publicat, pe contul oficial de Twitter al seriei, şi un nou afiş pentru ultimul film din saga originală „Star Wars“. În dreptul imaginii sunt oferite şi câteva detalii referitoare la premiera producţiei.

Astfel, se confirmă data premierei ca fiind 20 decembrie, iar în anumite teritorii de pe glob s-au pus deja în vânzare biletele. Avanpremiera este programată cu o zi mai devreme.

Check out the new poster for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker. In theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/4jwGJOaFZi — Star Wars (@starwars) October 22, 2019

The saga will end, the story lives forever. Watch the final trailer for @StarWars: #TheRiseOfSkywalker in theaters December 20. Get your tickets now: https://t.co/MLbzRXrCJb pic.twitter.com/RLllQGme76 — Star Wars (@starwars) October 22, 2019

Acesta este cel de-al nouălea film din franciza „Star Wars“ şi cel care încheie cea de-a treia trilogie în raport cu primul film realizat de George Lucas în urmă cu aproximativ patru decenii.

În „Star Wars: The Rise of Skywalker“, ultimele personaje care mai sunt în viaţă vor lupta pentru supremaţie, în frunte cu Rey. Tânăra luptătoare îl va înfrunta pe Kylo Ren într-un conflict care se anunţă a fi spectaculos. Regizorul JJ Abrams a spus că acţiunea noului film este plasată la ceva timp după cea din „The Last Jedi“.

„The Rise of Skywalker“ este al treilea episod din al treilea set de filme „Star Wars“, iniţiate de cineastul George Lucas în 1977.

În lungmetrajul produs de Lucasfilm - subsidiară a Disney - joacă, între alţii, Daisy Ridley, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Oscar Isaac, Keri Russell, Adam Driver şi Richard E. Grant.