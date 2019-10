FOTO A apărut primul afiş al filmului „No Time to Die“, din seria „James Bond“

A apărut primul poster al celui de-al 25-lea film din franciza „James Bond“, cu Daniel Craig în rol principal, „No Time to Die“.

Filmul este aşteptat în sălile din Marea Britanie din 3 aprilie 2020, iar din 8 aprilie în SUA, şi este ultimul în care Daniel Craig deţine rolul celebrului spion.



ICYMI Celebrate #JamesBondDay with the first poster for #NoTimeToDie #Bond25 pic.twitter.com/fnONEWdGzh