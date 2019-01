Angelina Jolie revine pe marile ecrane într-un thriller

Angelina Jolie, care după divorţul de Brad Pitt a luat o pauză de la cariera actoricească, va reveni pe marile ecrane în thrillerul „Those Who Wish Me Dead“, o adaptare a romanului omonim lansat în 2014 de Michael Koryta.

Cartea urmăreşte un băiat în vârstă de 14 ani, martor al unei crime, ce primeşte o identitate nouă şi este plasat într-un program de protecţie, în timp ce asasinii ucid pe oricine le stă în cale în căutarea lui, potrivit News.ro. Momentan, nu au fost făcute publice detalii despre rolul pe care îl va interpreta Angelina Jolie.

Regizorul Taylor Sheridan este cunoscut pentru scenariul „Hell or High Water“, pentru care a primit şi o nominalizare la Oscar. El este şi scenaristul unor filme ca „Sicario“, „Sicario: Day of the Soldado“ şi a scris şi regizat „Wind River“, pentru care a primit o nominalizare la premiile Sindicatului Regizorilor Americani pentru debut în regie.

Angelina Jolie – câştigătoare a unui trofeu Oscar pentru rolul secundar din „Girl, Interrupted“ (1999) – a apărut ultima dată în drama romantică „By the Sea“ (2015), pe care a şi regizat-o şi în care a jucat alături de fostul ei soţ, Brad Pitt. Ulterior, vedeta a mărturisit că se gândeşte serios să renunţe la actorie şi să se concentreze pe regie.

Actriţa va mai putea fi văzută în „Maleficent II“, care urmează să fie lansat pe 29 mai 2020.

