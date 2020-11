Reacţia unei veveriţe după ce a făcut exces de fructe fermentate VIDEO

Kathleen Morlok făcuse curat în frigider unde a găsit nişte pere mai vechi pe care voia să i le dea porcului familiei, un animal de companie.

„Nu mi-am dat seama că am lăsat una sub masă până nu am văzut veveriţa fugind fericită cu ea”, a spus femeia care în urma reacţiei simpaticului animal s-a hotărât să o lase să le mănânce pe toate.

Ulterior a observat că ceva nu e în regulă cu veveriţa care părea absentă. Animalul a fost filmat lângă castronul cu seminţe clătinându-se şi încremenind pentru scurte momente.