Megxit! Val de ironii după ce ducii de Sussex au întors spatele familiei regale: „Toate astea pentru ca Meghan să-şi joace propriul rol în «The Crown»“

Harry şi Meghan au anunţat că renunţă la rangul de membri seniori ai familiei regale britanice pentru a-şi dobândi independenţa financiară.

Dacă vestea a venit ca un trăsnet peste casa regală, iar regina Elisabeta s-a declarat „dezamăgită“ de hotărârea luată de nepotul ei, britanicii de rând s-au amuzat copios şi au denumit fenomenul „MEGXIT“, devenind cel mai popular subiect pe Twitter şi Facebook.

„The Daily Show“ a anunţat la scurt timp după răspândirea veştilor că este în căutare de noi angajaţi, cu condiţia ca aceştia să fie pricepuţi la a face cu mâna.

„Angajăm! The Daily Show cu Trevor Noah caută doi angajaţi noi. Aplicanţii trebuie să vorbească o engleză impecabilă, să fie pricepuţi la făcutul cu mâna, să fi participat la cel puţin două nunţi la care se poarte săbii, să aibă peste doi ani de experienţă ca membrii ai Familiei Regale şi să poată pune la dispoziţie un castel pentru petreceri“, scrie The Guardian.

„Vom comemora anual această zi drept «Megxit»“, a scris un utilizator.

„Harry, Meghan şi Archie în acest moment“, se arată în alt mesaj.

Harry, Meghan and Archie right now. pic.twitter.com/l0EufCJzYl

De asemenea, britanicii au descoperit şi „adevăratul“ motiv pentru care Harry şi Meghan se rup de casa regală: fosta actriţă vrea să îşi joace propriul rol în serialul de succes marca Netflix „The Crown“.

„Toate astea pentru ca Meghan să-şi joace propriul rol în sezonul 7 „The Crown“, a scris o persoană pe Twitter.

„Meghan Markle în 2027 când află că a câştigat un Emmy pentru propriul rol din «The Crown»“.

meghan markle in 2027 when she wins an emmy for playing herself in the crown season 8 episode about today pic.twitter.com/3WbpqUOwDx