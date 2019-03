Fenomenul Comic Con se extinde în România. Unde are loc prima ediţie Transylvania Comic Con

În perioada 18-20 octombrie, la Sala Polivalentă - BT Arena din Cluj-Napoca, va avea loc Transylvania Comic Con, o nouă desfăşurare de forţe dedicată pasionaţilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate, cosplay şi nu numai.

Fanii vor avea astfel şansa de a se întâlni cu cel puţin patru actori de la Hollywood care vor sta de vorba cu ei în cadrul sesiunilor de Q&A (panel-uri), vor face fotografii şi vor oferi autografe personalizate.

„Clujean fiind, mi-am dorit foarte mult să venim cu evenimentul în inima Transilvaniei, mai ales că de aici a pornit toată pasiunea. În 2012 am început cu Japan Play Transylvania, un festival micuţ, însă care mi-a deschis apetitul pentru mai mult. În ultimii doi, trei ani, am analizat şi am pregătit Transylvania Comic Con, în special pentru că trebuie să îl structurăm pentru o locaţie cu totul nouă pentru noi. Tocmai de aceea, va avea o personalitate proprie şi o identitate unică, întrucât ne dorim să devină rapid un reper pentru regiune. Sperăm ca publicul să fie deschis şi să susţină prima ediţie printr-o participare cât mai numeroasă“, a declarat Mircea Mureşan, managerul general al East European Comic Con şi Transylvania Comic Con.

De asemenea, cele mai importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con şi le vor oferi pasionaţilor şansa de a testa cele mai noi jocuri sau de a lua parte la competiţii cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generaţie.

Dintre atractiile principale nu vor lipsi o zonă de street food cu mâncăruri delicioase, concursuri de cosplay, artişti de bandă desenată, demonstraţii de VR, precum şi un târg generos unde vizitatorii pot interacţiona cu expozanţii şi pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producţiile sci-fi preferate.

Biletele pentru Transylvania Comic Con se vor putea achiziţiona începând cu luna mai de pe www.comic-con.ro , precum şi din Magazinele Cărtureşti (via Myticket / Entertix).

Prima ediţie East European Comic Con, căreia i-au trecut pragul în jur de 9300 de oameni, a avut loc în 2013, iar evenimentul de anul trecut a adunat aproximativ 48.000 de vizitatori din ţară şi din străinătate. La Bucureşti, organizatorii se pregătesc pentru a şaptea ediţie care va avea loc în weekendul 24-26 mai la Romexpo şi, datorită interesul vizibil crescut al publicului, au decis anul acesta să aduca universul pop culture şi în inima Ardealului.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit şansa fanilor de a întâlni personalităţi precum Jason Momoa („Game of Thrones“, „Aquaman“), Mark Shepard („Supernatural“), Daniel Gillies („The Originals“), Robert Knepper („Prison Break“), Charles Dance („Game of Thrones“, „The Imitation Game“), Sylvester McCoy („Dr.Who“, „The Hobbit“), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top ca „Game of Thrones“, „Spartacus“, „Supernatura“l, „Doctor Who“, „Fringe“, „Harry Potter“, „The Vampire Diaries“, „Lord of the Rings“, „Sherlock“ sau „Vikings“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: