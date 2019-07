Un actor din „Star Trek“, arestat pentru viol şi agresiune sexuală FOTO

Actorul Chris Obi, în vârstă de 51 de ani, care a jucat rolul liderului Klingon, T'Kuvma, în „Star Trek: Discovery“, a fost acuzat că a violat şi agresat sexual şase femei, în perioada iulie 2012 - august 2018.

Agresiunile ar fi avut loc la domiciliul actorului, din Notting Hill, în vestul Londrei, în timpul lecţiilor private de actorie pe care actorul din „Star Trek“ le oferea tinerelor studente.

Chris Obi, pe numele său real Christopher Ogugua, a fost arestat pe aeroportul Heathrow după ce a zburat acasă din Los Angeles, relatează The Sun, citat de Daily Mail.

Chris Obi FOTO Guliver/Getty Images





Actorul, care a negat toate acuzaţiile, a fost eliberat între timp de Poliţia Metropolitană în baza unei cauţiuni.

„Acuzaţiile au fost făcute de şase reclamante şi se referă la incidente separate care ar fi avut loc la o adresă din zona Notting Hill“, a declarat un reprezentant al poliţiei.

În „Star Trek“, Obi a jucat rolul liderul Klingon, T'Kuvma, pentru două episoade în 2017.

A jucat, de asemenea, în „Albă ca Zăpada“ şi „Vânătorul“, alături de Charlize Theron, dar şi în „Ghost in the Shell“, cu Scarlett Johansson. El a mai avut apariţii în „Doctor Who“, „American Gods“ şi „Death in Paradise“.

Chris Obi a mai lucrat alături de Poppy Delevigne pentru scurtmetrajul „Perfect“, pe care l-a şi regizat.

