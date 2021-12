Steve Bronski, confondator al Bronski Beat şi co-autor al melodiei „Smalltown Boy”, a murit la vârsta de 61 de ani | VIDEO

„Sunt trist să aflu de moartea lui Steve Bronski”, a scris pe Twitter cântăreţul britanic, care i-a adus un omagiu unui „om talentat cu simţul melodiei”.

Claviaturistul a fondat în 1983 grupul împreună cu Jimmy Somerville şi cu Larry Steinbachek (mort la finalul lui 2016 de un cancer). Primul lor album, „The Age of Consent”, a fost lansat în 1984.

„Să lucrez cu el la cântece şi la cântecul care ne-a schimbat vieţile şi care a atins atâtea altele a fost în epocă amuzant. Mulţumesc pentru melodii, Steve!”, a adăugat Jimmy Somerville.

Primul titlu al grupului, foarte autobiograficul „Smalltown Boy”, spune povestea unui adolescent gay respins care fuge de oraşul natal. Melodia a ajuns pe locul trei în clasamentele britanice şi a fost considerat un simbol al anilor '80 şi al comunităţii gay.

„La acea vreme eram doar trei puşti gay care înfiinţau un grup, nu aveam impresia că faem parte dintr-o mişcare anume”, a declarat în 2018 Steve Bronski pentru The Guardian. „Bineînţeles, la mulţi ani după s-a aflat că erau mult mai mulţi artişti gay decât credea publicul”.

În 1985, Somerville părăseşte Bronski Beat şi creează The Communards. El va fi înlocuit de John Foster, apoi de Jonathan Hellyer.

În 2017, Steve Bronski a lansat The Age of Consent, lansând un album intitulat „The Age of Reason”.