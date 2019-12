Sora lui George Michael a murit „brusc“ la fix trei ani de la decesul cântăreţului. Melanie Panayiotou avea 55 de ani

Într-o carieră de peste patru decenii, cântăreţul a vândut peste 100 de milioane de albume şi a fost recompensat cu numeroase trofee şi distincţii, inclusiv două premii Grammy şi trei Brit Awards.

Interpretul unor piese clasice precum „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom“, „Faith“,

„Careless Whisper“ şi „Father Figure“, George Michael a fost unul dintre cei mai influenţi artişti internaţionali. De-a lungul unei cariere de succes, pentru George Michael a vorbit muzica lui, însă cântăreţul a ţinut mulţi ani primele pagini ale tabloidelor din cauza vieţii personale agitate: orientarea sa sexuală şi dependenţa de droguri şi alcool fiind intens discutate de presă.