PSG arată cât de departe e România de normalitate: cum au tratat francezii eliminarea din Liga Campionilor

Cine urmărește fotbalul românesc, din interes profesional sau ca simplu suporter, s-a obișnuit ca „adevăratele meciuri“ să înceapă după fluierul de final al arbitrului. Fiindcă abia atunci se vede „fotbalul nostru vorbit“, cu acuze, atacuri sub centură, jigniri și văicăreli. Toate pentru niște mize mărunte.

Când facem comparația cu Occident, ne dăm seama că am rămas la ani-lumină distanță nu doar de jocul propriu zis – se practică la o viteză supersonică comparativ cu ce se vede la noi! – dar și la capitole precum decență și bun simț. Reacțiile de după meciul PSG – Dortmund (0-1) de marți confirmă, încă o dată, această realitate.

În returul semifinalelor Ligii Campionilor, pe „Parc des Princes“ s-a jucat un meci teribil. Pentru gazde! Pentru că PSG a lovit de patru ori bara porții, după ce lovise bara de două ori și în meciul tur, în Germania, pierdut, de asemenea, cu 0-1! Așadar, în două manșe, francezii au adunat șase bare și niciun gol. Și au părăsit încă o dată competiția pentru care Qatar Investments a cheltuit peste un miliard de euro din 2011 încoace.

Te-ai fi așteptat ca, după o asemenea eliminare dramatică, francezii să facă prăpăd la interviurile de după partida retur. Tocmai de aceea, reacțiile lor de mai jos merită să fie citite, ca să înțelegem și mai bine cât de departe e fotbalul românesc de normalitate.

Ce au spus cei de la PSG după meciul retur cu Dortmund?

*Nasser Al-Khelaifi (președinte PSG): Suntem foarte dezamăgiți. Triști, desigur, cred că meritam mai mult. Antrenorul, jucătorii... noi am dat totul. Fanii, sincer, au fost fantastici. În cele din urmă, Dortmund a câştigat, bravo lor. Suntem trişti pentru suporterii noştri, dar sunt mândru pentru echipă. Suntem în patru semifinale în cinci ani. Desigur, nu acesta e obiectivul, voiam în finală. Dar acesta e fotbalul şi trebuie să-l acceptăm. Uneori, nu e drept.

Ce se întâmplă cu antrenorul Luis Enrique? Vorbiți serios când puneți această întrebare?! Sincer acum, înțelegeți fotbalul? Noi construim un proiect pe termen lung aici, avem una dintre cele mai tinere echipe din Europa. Viitorul nostru e unul luminos. Vom continua pe acest drum.

*Kylian Mbappe (atacant PSG): Nu prea îmi pace să vorbesc despre ghinion. Când eşti bun nu loveşti bara, marchezi, noi n-am fost suficient de buni în fața porții. Am încercat cât am putut, iar primul care trebuia să marcheze eram eu. Nu a fost un exces de încredere, grupul nostru a fost liniştit, aşa e fotbalul, n-am pus toate ingredientele necesare pentru a ajunge în finală. Acum trebuie să trecem pesta asta, atât eu, cât şi echipa. E un proces lung, dar am arătat în acest sezon că suntem capabili să mergem mai departe. Nu e totul de aruncat, mai sunt obiective de atins în acest sezon. Suntem foarte dezamăgiţi, pentru că am vrut să ne calificăm, dar în Liga Campionilor trebuie să fii eficient în careu, iar în această privinţă ei au fost mai buni decât noi.

*Marquinhos (căpitan PSG): Ei au înscris două goluri, unul din corner şi altul din profunzime (n.r. – în meciul tur), la o fază la care lucrasem. Sunt mici detalii, dar trebuia să ne apărăm mai bine. Am avut mai multe ocazii decât ei, dar ei au fost mai eficace în cele două confruntări. Sunt multe învăţăminte de tras din această competiţie.

*Luis Enrique (antrenor PSG): Sentimentul e de tristeţe, n-am fost inferiori, dacă adunăm cele două meciuri, am avut şase şuturi în bară, dar fotbalul e uneori nedrept. N-am reuşit să marcăm niciun gol, după ce am trimis 31 de şuturi. Fotbalul n-a fost corect, în tur şi în retur, însă fotbalul îi răsplăteşte pe cei care marchează şi nu pe cei care lovesc bara. Vor fi două zile de durere profundă, aşa e sportul. E foarte important să ştii să pierzi, să dai un exemplu copiilor. Trebuie să felicităm Borussia Dortmund şi să acceptăm înfrângerea.

Liga Campionilor, semifinale, retur

Astăzi, ora 22.00

Real Madrid - Bayern Munchen (2-2 în tur)

Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1

Ieri

Paris Saint-Germain – Dortmund 0-1 (0-1 în tur)

Finala competiției va fi găzduită de Stadionul „Wembley“ (Londra) pe data de 1 iunie.