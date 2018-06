Sharon Stone, despre criza imigranţilor: „Se întâmplă lucruri ridicole la frontiera noastră, dar lucruri brutale, oribile au loc pe toate ţărmurile din lume“

Criza imigranţilor este „ridicolă“ în Statele Unite, dar este şi „brutală“ şi „oribilă“ de altfel în lume şi stă mărturie pentru „lipsa noastră de umanitate“, a declarat Sharon Stone, care se află la Paris pentru a-şi prezenta documentarul despre Holocaust, potrivit News.ro.

„Nu cred că acei copii ar trebui separaţi de părinţii lor la frontiera americano-mexicană, nu cred nici că ar trebui să moară pe vapoare sau pe ţărmuri în altă parte a lumii“, a continuat Sharon Stone, citată de AFP.

„Ştim că se întâmplă lucruri ridicole la frontiera noastră, dar se întâmplă lucruri brutale, oribile, mortale pe toate ţărmurile din lume“, a mai spus ea. „Nu este o problemă americană. Este o problemă în toate ţările din lume. Copii mor pe vapoare şi pe ţărmuri. Este o problemă de lipsă de umanitate, în orice loc“, a insistat actriţa în vârstă de 60 de ani, la ceremonia de închidere a festivalului de cinema Paris Art and Movie Awards.

„T erorismul ne face să ne pierdem umanitatea“

Ea şi-a prezentat scurtmetrajul documentar „An undeniable voice“, de Price Arana, pe care l-a produs, despre povestea lui Sam Harris, unul dintre cei mai tineri supravieţuitori ai Holocaustului. „Când am început această aventură, acum trei ani, ştiam că povestea trebuia spusă, dar nu ştiam până la ce punct poate fi pertinentă“, în contextul „crizei pe care o trăim astăzi“, a explicat starul din „Basic Instinct".

„Genocidele, imigraţia, felul în care terorismul ne face să ne pierdem umanitatea şi ne face să întoarcem spatele altora sunt probleme globale la care trebuie să facem faţă“, a afirmat Stone. Pentru actriţă, „asta ne cere să rămânem şi mai mult în contact cu umanitatea noastră“, chiar dacă „trebuie să ne schimbăm pentru a fi mai buni“.

Actriţa a povestit şi cum s-a schimbat „complet“ de când i-a adoptat şi i-a crescut singură pe cei trei copii ai ei. „Eram una dintre cele mai celebre femei din lume. Prinţesa Diana şi cu mine eram atât de celebre. Şi apoi n-am mai fost. Dar am o viaţă minunată acum“, a spus ea.

Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, este un fost model profesionist, care a renunţat la modă pentru a deveni actriţă şi producătoare de film. S-a făcut remarcată după ce a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în thrillerul SF „Total Recall“ din 1990 şi a devenit o vedetă de talie mondială graţie rolului din thrillerul erotic „Basic Instinct“ din 1992, regizat de Paul Verhoeven, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

A fost nominalizată la Oscar şi a câştigat Globul de Aur la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal graţie evoluţiei sale din drama „Casino“ (1995), regizată de Martin Scorsese.

A primit alte două nominalizări la Globul de Aur pentru rolurile din drama „Puternicii/ The Mighty“ (1998) şi comedia „Muza/ The Muse“ (1999). În 2004, a câştigat premiul Primetime Emmy pentru evoluţia sa din serialul „Cabinet de avocatură/ The Practice“. A jucat şi în alte filme de succes, precum „Mascul necruţător/ Alpha Dog“ (2006), „Bobby“ (2006) şi, recent, în filmul biografic „Lovelace“ (2013), dedicat actriţei de filme porno Linda Lovelace.

Sharon Stone FOTO Getty Images