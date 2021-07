Sacha Baron Cohen a dat în judecată un cultivator de canabis care s-a folosit de personajul Borat pentru a-şi face reclamă

Personajul a revenit pe marile ecrane anul trecut, în „Borat Subsequent Moviefilm”, pentru care actorul, care a fost şi scenarist şi producător, a fost premiat cu un Glob de Aur. Lungmetrajul a fost nominalizat şi la două categorii ale premiilor Oscar 2021 - scenariu şi actriţă în rol secundar (Maria Bakalova).

Borat Sagdiyev a apărut prima dată în show-ul „The Ali G” al lui Baron Cohen şi a avut apoi propriul film, în 2006, „Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”, nominalizat la Oscar pentru scenariu.