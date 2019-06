Reacţia lui Trump după ce presa străină l-a citat jignind-o pe Ducesa Meghan

Această ştire a venit în contextul în care s-au vehiculat în presa străină informaţii potrivit cărora Ducesa de Sussex refuză să participe la întâlnirea cu preşedintele Americii, în timpul vizitei sale în Marea Britanie de săptămâna viitoare.

Ulterior, preşedintele american a negat faptul că a numit-o pe Meghan Markle „obraznică“, într-un mesaj publicat pe Twitter duminică, 2 iunie, deşi afirmaţia a fost făcută într-un interviu pentru The Sun, a fost înregistrată şi este publică.

Trump a scris pe contul său de Twitter: „Nu am numit-o niciodată pe Meghan Markle «obraznică». Este o invenţie a publicaţiilor care răspândesc ştiri false. Îşi vor cere scuze CNN, NYT şi aţii? Mă îndoiesc!“.

În timpul interviului, lui Trump i-au fost prezentate comentarii ale Ducesei de Sussex de dinainte de alegerile americane din 2016. În acel an, în emisiunea TV „The Nightly Show with Larry Wilmore“, Markle a spus că Trump este misogin şi că politica lui dezbină, afirmând că ea se va muta în Canada dacă acesta câştigă alegerile. Trump a replicat: „Nu ştiam că a fost obraznică. Sper că acum este OK“.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!