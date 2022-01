Nicolae Botgros s-a îmbolnăvit a doua oară de COVID-19

Nicolae Botgros regretă că a ratat evenimentele din seara de Revelion şi nu îi place deloc să stea în casă.

„Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă uşoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!", a mărturisit Nicolae Botgros în emisiunea lui Cristi Brancu, Exclusiv VIP, de la Prima TV!

„A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid şi nu sunt aşa în formă cum trebuie! Am avut nişte probleme şi cred că am luat din acelaşi spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai uşor, nu am trecut prin febră şi prin problemele cu saturaţia, dar încă stau acasă în carantină", a mai povestit maestrul Botgros.

După prima infectare cu virusul, artistul a ajuns la terapie intensivă, fiind conectat la aparte. Atunci, Nicolae a fost spitalizat 3 săptămâni şi şi-a revenit greu după ce a ieşit negativ, scrie Click!