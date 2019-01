Micutzu: M-am simţit jignit când s-a spus că doamna Dăncilă face stand-up. Eu încerc să formulez o propoziţie coerent şi să respect limba română

Invitat în emisiunea „În faţa ta“, de la Digi 24 , Micutzu a explicat că publicul de stand-up comedy s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, însă a subliniat că politica a rămas „un subiect tabu“.

„Am încercat să iau în piept cât mai mult cu putinţă zona politică pentru că am senzaţia că a devenit un subiect atât de ocolit şi de tabu, mai ceva ca ăla cu Biserica Ortodoxă. Am observat că există jena asta când e vorba de politic. Când e vorba de politic nu e bine să vorbeşti despre asta. Publicul nu gustă aşa ceva. Nu neapărat că nu gustă, ci mai degrabă le e frică. Eu nu am făcut glume despre o singură situaţie din România privind un singur partid politic sau o persoană, eu am făcut asta cu toată lumea din viaţa politică. Mi se pare că e cea mai bună metodă de a face mişto de aşa ceva. Pentru că dacă m-aş duce pe o singură zonă aş putea fi catalogat drept susţinător al unei părţi, ceea ce nu-mi doresc şi nici nu sunt. Uşor-uşor a fost OK, dar la început am simţit exact ce am simţit când aveam glumele cu BOR, alea nu au mers în show-urile live, oamenii din săli se uitau în altă parte“, a explicat comediantul.

Micutzu, unul dintre cei mai apreciaţi artişti de stand-up din România, a precizat şi că se simte jignit când aude că politicienii fac concurenţă industriei de stand-up comedy.

„Eu nu cred că politicienii ne fac concurenţă şi toată comparaţia asta dintre aceşti oameni politici şi stand up-ul românesc am senzaţia că ne pune pe noi într-o lumină proastă. Umorul lor e involuntar până într-un punct când totul devine dramatic. La început, în momentul în care făcea gafele celebre, a existat această comparaţie, că doamna Dăncilă, doamna prim-ministru, face stand-up. Iarăşi, m-am simţit jignit. Eu încerc totuşi să formulez o propoziţie coerent şi să respect limba română“, a explicat Micutzu la Digi 24.

De asemenea, el a subliniat că românii au mare nevoie să râdă, dar şi că nu e întotdeauna uşoară această misiune: „E destul de mult stres mai ales dacă ai o mentalitate ca a mea, destul de prăpăstioasă, eu am senzaţia de multe ori că o să dezamăgesc oamenii. Atunci intervine stresul şi o căutare nesfărşită pentru a mă perfecţiona şi a nu dezamăgi“.