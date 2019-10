Michelle şi Barack Obama au aniversat 27 de ani de căsnicie: ce declaraţii de dragoste şi-au făcut cei doi

Barack şi Michelle Obama s-au căsătorit pe 3 octombrie în Chicago şi au împreună două fiice, Sasha (18 ani) şi Malia (21 de ani).

Cu ocazia împlinirii a 27 de ani de când şi-au unit destinele, fostul preşedinte al Statelor Unite a publicat pe Twitter o fotografie în care priveşte un apus în timp ce îşi îmbrăţişează soţia.

Imaginea este însoţită şi de un mesaj în care Obama citează un vers din piesa „Getting Better“, de la Beatles: „It’s getting better all the time/Este din ce în ce mai bine tot timpul. Mulţumesc, iubito, pentru 27 de ani uimitori!“.

În răspuns, Michelle Obama a publicat la rândul ei o fotografie de cuplu, alături de textul: „În urmă cu 27 de ani, tipul ăsta mi-a promis o viaţă plină de aventuri. Aş spune că s-a ţinut de cuvânt. Sărbătorim un nou capitol în care vom descoperi noi lucruri, în timp ce vom continua să simţim magia care ne-a unit cu ani în urmă. La mulţi ani, Barack“.

