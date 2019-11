Michael J. Pollard a murit. Actorul avea 80 de ani şi era cunoscut pentru rolul secundar din filmul „Bonnie şi Clyde“

Michael J. Pollard a murit la vârsta de 80 de ani, scrie News.ro. Anunţul a fost făcut pe Facebook vineri, 22 noiembrie, de regizorul Rob Zombie, cel care a lucrat cu Pollard la „Casa celor 1000 de corpuri“.

„Am pierdut un alt membru al echipei noastre de la «Casa cu 1000 de corpuri». M-am trezit cu vestea că Michael J. Pollard a murit. Mi-a plăcut întotdeauna ce a făcut şi prezenţa sa unică pe ecran. A fost unul dintre primii actori cu care am ştiut că vreau să lucrez. Ne va lipsi“, a spus Zombie.

Michael J. Pollard a jucat în „Bonnie şi Clyde“





Cine a fost Michael J. Pollard

Născut în 1939, în Passaic, Pollard a urmat cursurile Academiei Montclair şi ale Actors Studio din New York. A început să lucreze în televiziune, la finalul anilor 1950 şi a apărut în seriale precum „Lost in Space“ şi „Star Trek“, dar a devenit cunoscut odată cu rolul lui C. W. Moss, din „Bonnie şi Clyde“, filmul din 1967 cu Warren Beatty şi Faye Dunaway.

Pollard a primit o nominalizare la premiile Academiei la categoria Cel mai bun rol secundar şi o nominalizare la premiile Bafta pentru tânără speranţă. A mai jucat în „Dirty Little Billy“, „Melvin and Howard“, „Roxanne“ şi „Tango & Cash“.

Recent, Pollard a apărut în filmul cult din 2003, „Casa cu 1000 de corpuri/ House of 1000 Corpses“. Ultimul rol a fost în „The Woods“, din 2012.