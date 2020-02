Michael Douglas a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale tatălui său, Kirk Douglas, de pe patul de spital

Kirk Douglas, fiul unui peticar devenit unul dintre cei mai buni actori ai Hollywood-ului, a murit pe 6 februarie, la 103 ani.

Actorul Michael Douglas a mărturisit că tatăl său, regretatul Kirk Douglas, şi-a folosit ultimele cuvinte pentru a face o declaraţie politică.

Astfel, acesta şi-ar fi arătat susţinerea faţă de candidatul la preşedinţia SUA, democratul Michael Bloomberg, potrivit huffpost.com.

„Nu ştiu dacă a glumit sau nu, dar printre ultimele sale cuvinte pe care mi le-a spus în spital, când mi-a cerut să mă apropii, m-am apropiat, s-a uitat la mine şi mi-a spus: «Mike poate face asta»“, a declarat Michael Douglas la lansarea campaniei prezidenţiale a miliardarului american Michael Bloomberg.

„Nu mă pot gândi la un candidat mai bun la alegerile prezidenţiale ale SUA decât Michael Bloomberg“, a declarat Michael Douglas.

“In my lifetime, I really cannot think of a better candidate for president of the United States than Mike Bloomberg." - Michael Douglas pic.twitter.com/sezareKNsV