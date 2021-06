Loredana Groza a împlinit 51 de ani. Ce mesaj le-a transmis artista fanilor ei

Loredana Groza: „Nu am apelat la nicio operaţie de înfrumuseţare”

„Ţi-am spus un milion de poveşti, ţi-am cântat milioane de cântece, te-am iubit de un milion de ori, am plâns şi am râs de un milion de ori. Am mers pe un milion de drumuri, însă niciodată nu mă plictisesc de viaţă”, a scris artista în dreptul unei poze pe care a postat-o cu ocazia zilei ei de naştere.

„Fiecare secundă e sărbătoare. Nu-ţi pierde timpul urând sau fiind invidios. Fiecare zi trebuie să fie ziua ta. Întotdeauna nou, întotdeauna inocent, întotdeauna fericită. Orice ar fi, nu te opri.”, a mai scris artista.