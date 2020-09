Kevin Dobson, cunoscut pentru rolurile din serialele „Kojak“ şi „Days of Our Lives“, a murit la vârsta de 77 de ani

United Veterans Council of San Joaquin County a anunţat pe Facebook că Dobson, care a fost preşedintele grupului, a murit duminică.

Kevin Dobson s-a născut în New York, pe 18 martie 1943. Înainte de a începe cariera de actor, el a lucrat pentru Long Island Railroad.

A debutat în televiziune în anii 1970 cu rolul detectivului Bobby Crocker în „Kojak“, jucând alături de Telly Savalas.

În 1982, a început să lucreze pentru un alt serial, „Knots Landing“, nominalizat la Globurile de Aur. În producţia aceasta el a jucat împreună cu Michele Lee, Nicollette Sheridan şi Ted Shackelford.

Dobson a mai avut roluri în seriale ca „The Doctors”, „The Rookies”, „Emergency!“ şi „Stranded“, dar şi în lungmetraje precum „Midway“, „All Night Long“ şi „She’s No Angel“.

Între producţiile în care a jucat cel mai recent se numără „One Life To Live“, „Dark Power“, „Days of Our Lives“, „Hawaii Five-0“ şi „House of Lies“.