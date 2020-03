Jared Leto, uluit de pandemie după ce a petrecut 12 zile în deşert: „Am păşit într-o lume complet diferită“

Cântăreţul şi actorul Jared Leto a scris un mesaj pe Instagram după ce s-a întors din deşert, unde a petrecut 12 zile pentru a medita.

Neavând acces la tehnologie, solistul Thirty Second to Mars a mărturisit că a fost uluit să afle despre pandemia de coronavirus.

„Wow. În urmă cu 12 zile am început un program de meditaţie în deşert. (Noi) am fost complet izolaţi. Fără telefon, fără mijloace de comunicare. Nu aveam deloc habar ce se întâmpla în afara complexului. Am păşit ieri într-o lume complet diferită. Una care s-a schimbat pentru totdeauna. E uluitor. Primesc mesaje de la prieteni şi familie din întreaga lume şi mă pun la curent cu ce se întâmplă. Sper că voi şi ai voştri sunteţi bine. Vă transmit energie pozitivă. Staţi în casă, rămâneţi în siguranţă“, a transmis Jared Leto.

Epidemia de coronavirus afectează toate aspectele vieţii de zi cu zi, iar celebrităţile nu fac excepţie. În timp ce unele anunţă că au fost deja testate pozitiv cu coronavirus, altele se protejează şi îşi fac provizii. Tom Hanks şi soţia lui, Rita Wilson, Idris Elba, Olga Kurylenko şi actriţa Rachel Matthews se anumără printre vedetele care au anunţat că au contractat virusul.