Iulia Albu a taxat dur apariţiile doamnelor din politică. Gabriela Firea a primit nota 1: "O femeie frumoasă îşi bate joc de propriile calităţi"

Raluca Turcan - Cum să te “înghesui” fără stil - Nota 2

Reprezentanta Partidului Naţional Liberal a avut o apariţie aparent decentă, chiar puţin depăşită din punct de vedere stilistic. Ar fi făcut o alegere mult mai potrivită purtând botine kitten heel (toc mic şi subţire), decât aceste cizme de doamnă care merge la Revelion. Cizmele sub genunchi sunt o alegere nefericită în sine, excepţie făcând cele fără toc, îmbrăcate în blană de oaie, care au un anumit specific şi abordabile mai degrabă în timpul liber. Găsesc, de asemenea, extrem de nepotrivită în acest context “rochia de birou” deasupra genunchiului, cât şi nuanţa extrem de violentă faţă de negrul accesoriilor. Dresurile atât de groase nu sunt potrivite într-un asemenea context, mai ales considerând că doamna Turcan putea lejer să aleagă un mantou mai lung, nemaifiind necesare aceste artificii. Mantoul este prost croit, aspect vizibil mai ales în zona bustului, fapt explicabil prin alegerea unei măsuri mai mici decât era cazul. Un mantou trebuie să dea o notă de elegantă purtătoarei, iar la acest nivel, orice, sub caşmir, este pur şi simplu inacceptabil. Nu vă “înghesuiţi” în haine care nu vă vin. Ea primeşte, însă, un punct în plus pentru că a fost singura care a purtat mânuşi.

Gabriela Firea - Zână din dumbravă – Nota 1 +

Îmi este greu să înţeleg cum o femeie frumoasă îşi poate bate în asemenea măsură joc de propriile calităţi, renunţând la orice ascendent genetic.

