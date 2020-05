INTERVIU VIDEO Smiley: „Nu e numai o dramă a artiştilor, este dificil pentru toţi românii care nu-şi pot face meseriile“

Adevărul: Cum te-a afectat statul în casă în toată această perioadă? Tu ai stat şi două săptămâni în carantină, după ce te-ai întors din SUA.

Smiley: Porecla de Smiley îmi vine de când aveam 18 ani şi eram în trupă. Băieţii mi-au zis aşa pentru că îi binedispuneam tot timpul, eram pozitiv. Aşa sunt şi acum şi-mi doresc să-mi păstrez optimismul. Mai am şi eu zilele mele proaste, când sunt trist, dar mă lupt cu clipele astea, când vine deznădejdea.Într-adevăr, eu m-am întors din SUA cu un grup de colegi înainte de data planificată, cu vreo două săptămâni înainte, pentru că Trump anunţase că închide toate zborurile şi e cazul să ne luăm tălpăşiţa. Apoi, am stat în izolare două săptămâni, pentru a nu pune pe nimeni în pericol. Nu m-a afectat negativ în niciun fel, dimpotrivă.

Ţi-a fost afectată creativitatea?

Pentru mine, cel mai preţios lucru în perioada asta, ca şi în ultimii 20 de ani, a fost timpul. Toată izolarea asta mi-a dat timp. Chiar îmi doream mai mult timp pentru a face tot ce mi-am propus. Cred că e important în viaţă cum primeşti tot ce ţi se întâmplă. Şi cred că suferinţa oamenilor vine din neacceptarea lucrurilor care se întâmplă. Eu am primit această izolare ca pe un repaus, ca pe un test, ca pe o perioadă în care pot să recuperez tot ce nu am făcut până acum sau măcar o parte.

Cum ar fi?

Cum ar fi, pe lângă muzică, mai mult timp pentru mine personal, pentru studiu, pentru citit. Am făcut şi mult sport. Am slăbit chiar vreo 10 kilograme până acum. Eu am avut o dietă strictă de la începutul anului. Acum n-am o dietă specială, numai că nu mai mănânc dulciuri, ceea ce e tragic pentru mine. (râde) Perioada m-a făcut să-mi analizez puţin viata, să analizez unde pierd prea mult timp şi prea mulţi bani. M-a făcut să fiu mai chibzuit, să fiu mai atent cu cheltuielile mele, cu pierderea timpului, cu resursele de toate felurile.

Ce temeri ai legate de pandemie?

Pentru mine a fost o perioadă creativă bună, dar să ştii că în zilele mai slabe, în care începi să te gândeşti cum va afecta pandemia omenirea, cum se va schimba situaţia, parcă nu-ţi mai vine să mai scrii lucruri mişto de care să cânţi. Şi cumva, faptul că suntem îngrădiţi să trăim, căci asta se întâmplă, ne sunt limitate toate activităţile, nu mai ai despre ce să scrii. Nu iei contact cu oamenii, nu mai creezi stări, amintiri. N-am nicio temere anume. Am doar gânduri de genul acesta şi încerc să mă pregătesc pentru ce va veni. N-am o idee clară şi nu cred că sunt oameni care ştiu exact cum va arăta viitorul nostru. Cu siguranţă tehnologia va evolua şi mai rapid şi mai mult. Mă gândesc că după povestea asta, care poate va mai dura vreun an, doi, mă gândesc că o să vedem maşini zburătoare, o grămadă de lucruri pe care nu le-ai văzut decât în filme.

Deşi suntem izolaţi, artiştii fac concerte online. E mai bine să lansezi o piesă pe timp de pandemie?

La nivel mondial, toată industria muzicală va fi afectată de lipsa de concerte, iar dacă vorbim despre România, ea va fi extrem de afectată din cauza asta. Pentru că la noi, industria muzicală se baza foarte mult pe concerte. Supravieţuirea artiştilor în general se bazează pe reprezentaţiile live. Şi mă refer şi la actori, instrumentişti, tehnicieni, organizatori de concerte. Concertele online nu pot să redea un concert live la care participi trup şi suflet. Nu va reda schimbul de energie pe care-l ai cu omul din faţa ta. Da, e foarte important ca artiştii să fie alături de oameni, să cânte, să lanseze piese. E important să ne menţinem starea bună de spirit, să râdem, să ascultăm muzică, să ne uităm la stand-up comedy. Rolul artiştilor în timpurile astea e mai important decât oricând.

Este greu, financiar vorbind, pentru un artist din România?

Este greu şi pentru artişti. Acum e vorba despre toţi artiştii, nu numai despre muzicieni şi cîntăreţi. E vorba despre oameni care s-au pregătit toată viaţa pentru meseria asta, şi practic acum nu şi-o mai pot face. Ar muri o parte din noi dacă nu ne-am mai face meseria. Ei nu-şi pot câştiga existenţa, deci e crunt. Eu sunt într-o poziţie privilegiată pentru că mai fac şi televiziune, câştig şi din drepturi de autor, am şi o casă de producţie, deci mă descurc. Şi încerc să minimizez pierderile şi să am grijă de toţi oamenii care lucrează alături de mine şi încerc să atrag atenţia asupra faptului că întreaga industrie este afectată de această poveste şi încerc să găsesc soluţii. Dar nu e numai o dramă a artiştilor, este dificil pentru mulţi alţi români care nu-şi pot face meseriile, care şi-au pierdut locurile de muncă, care nu-şi pot câştiga existenţa. Şi probabil mulţi dintre ei vor căuta soluţii alternative pentru asta.

Sunt planuri de reluare a filmărilor la „Românii au talent“? Încă se difuzează audiţiile.

Da, sunt planuri de reluare a filmărilor, dar nu vă pot spune foarte clar despre ce e vorba, că nu s-a făcut niciun anunţ oficial. Sunt planuri şi pentru sezoanele următoare, adaptându-ne la noile condiţii. Şi asta e frumuseţea, oamenii au reuşit de-a lungul timpului să se adapteze şi sunt convins că o vom face cu succes şi în perioada care urmează. Entertainmentul e important, e hrană pentru suflet.

De ce îţi este cel mai dor?

De îmbrăţişările acelea strânse, călduroase ale părinţilor, ale prietenilor, îmi este dor de concerte, de oamenii dragi pe care nu i-am mai văzut de mult. Aş vrea să revenim la această „normalitate“ de a ne vedea şi îmbrăţişa, de a discuta lucruri faţă în faţă. Online nu e acelaşi lucru. Ţin legătura cu ei pe internet, vorbim în fiecare zi.

Ce vei face pe 15 mai după relaxarea restricţiilor?

O să-l iau pe frate-miu şi o să merg să-i văd pe ai mei, cu siguranţă.

Cum ţii legătura cu fanii tăi?

Eu pe lângă muzică fac şi entertainment de alte feluri. M-am mutat şi eu pe online, ca toată lumea. Simţeam nevoia să fiu şi eu acolo. Am un canal de YouTube unde fac live-uri, fac emisiuni, dacă vrei. Încă învăţ şi eu să ţin pasul cu mediul acesta, să învăţ cât mai multe lucruri. Cumva, descopăr lucruri noi despre mine şi îi redescopăr pe cei care mă urmăresc pentru muzică. Încerc să aflu de ce o fac, ce le place la mine, ce nu le place şi e o întâlnire săptămânală.

Am văzut că te-ai lăsat tuns de Gina într-unul dintre live-urile tale şi ai promis că vei reveni cu unul în care o tunzi tu pe ea.

Da, dar nu cred că mă va lăsa (râde). M-aş ambiţiona, dar la cât de neîndemânatic sunt, s-ar putea să nu-mi iasă. Dar încerc să duc muncă de convingere cu ea.

