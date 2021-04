Gabriel Dorobanţu: "Când am ajuns la spital, eram vânăt”. Mărturii despre experienţa Covid

Cântăreţul avut o formă gravă de Covid, saturaţia plămânilor scăzând la 60 la sută atunci când salvarea l-a dus la spital. ”Unii cred, unii nu cred. Eu am avut Covid, am stat la spital. Am avut o formă gravă. Am avut nevoie de oxigen. Saturaţia mea, când au venit şi m-au luat de acasă, a fost de 60. Ceva îngrozitor!”, spune artistul.

