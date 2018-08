Familia lui Meghan Markle, în negocieri pentru un reality-show după modelul familiei Kardashian

Sora vitregă a lui Meghan Markle (36 de ani), Samantha Markle (53 de ani), a declarat că a primit „o ofertă de milioane“ de la o televiziune americană de a avea propriul reality-show, care va aduce în atenţia publicului viaţa personală şi profesională a familiei Markle, scrie Daily Mail.

Televiziunea americană „Bravo“ este cea care ar urma să producă reality-show-ul în cazul în care familia Markle va accepta oferta propusă. În plus, o sursă a declarat pentru Daily Mail că producătorii show-ului au ca inspiraţie reality-show-ul american „Keeping up With The Kardashians“, devenit popular în întreaga lume.

Pentru a produce show-ul, televiziunea americană se bazează pe apariţia tatălui lui Meghan Markle, Thomas Markle, în vârstă de 74 de ani. Rămâne de văzut dacă Thomas Markle şi fiica sa vor ajunge la o înţelegere cu producătorii show-ului.

Samantha Markle FOTO captură Youtube

Nici tatăl lui Meghan Markle, Thomas, nici sora vitregă a ducesei, Samantha, nu au participat la nunta regală, care a avut loc pe 19 mai. Cei doi au oferit în presă declaraţii negative la adresa Familiei Regale Britanice.

În plus, Samantha Markle susţinea, în urmă cu o lună, că Meghan Markle nu a mai vorbit cu tatăl ei după nuntă, iar din această cauză femeia se teme că tatăl lor „va muri de tristeţe“, dacă situaţia nu se schimbă.

„Sunt disperată ca Meghan Markle să se întâlnească cu tata când se va întoarce. Dacă nu va face asta, ar fi foarte crud din partea ei şi nu va face altceva decât să-i frângă inima. Vorbesc cu el în fiecare zi. E foarte sensibil şi văd că starea de sănătate i se înrăutăţeşte cu fiecare zi care trece. Sper să se poată întâlni într-un loc liniştit, să petreacă timp împreună, pentru a se putea apropia din nou. Dacă nu se va întâmpla asta, mi-e teamă că va muri de tristeţe. Vreau doar ca ea să reia legătura cu tata, înainte să fie prea târziu. Viaţa e scurtă, niciunul dintre ei nu merită să suporte consecinţele“, declara sora vitregă a lui Meghan Markle.